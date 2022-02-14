В России возник дефицит профессиональных водителей

Около 10% грузовых автомобилей простаивает в автопарках, так как людей катастрофически не хватает. Дефицит кадров в этой отрасли составляет около 160 тысяч человек, если учитывать, что в системе "Платон" зарегистрировано более 1,588 млн транспортных средств массой свыше 12 тонн (это российская государственная система взимания платы с грузовиков за передвижение по федеральным трассам).
По большому числу вакансий на официальном сайте hh.ru можно сделать вывод, что нехватка водителей значительная, говорит руководитель департамента логистики и маркетинга Финансового университета при Правительстве Венде Франк-Детлеф. Так, например, в Москве и области по вакансии "работа водителем" в феврале 2022 года зарегистрировано 7681 предложение, из которых 5817 - для водителей фур. В конце лета прошлого года на отечественных рекрутинговых порталах было размещено более 41 тысячи вакансий водителей-экспедиторов и дальнобойщиков, активных резюме - в три раза меньше, отмечает исполнительный директор ассоциации "Национальный совет такси" Наталия Лозинская. По ее словам, дефицит профессиональных водителей сегодня наблюдается во многих регионах. Причем, водители со стажем сегодня выходят на пенсию, а молодые люди не стремятся садиться за руль большегрузных фур или уходят в сферу пассажирских перевозок, где зарплаты выше. В результате, средний возраст водителя большегрузной машины уже достиг 45-50 лет.
"Профессия водителя действительно стала абсолютно непрестижной", - отмечает председатель межрегионального профсоюза дальнобойщиков Александр Котов.
Карьерного роста никакого нет, а для того, чтобы заработать свои 80-100 тысяч рублей (средняя зарплата водителя фуры по стране), приходится работать сверх нормы, пояснил он. К тому же доход дальнобойщика зависит от пробега. За эти деньги ему в среднем нужно проезжать 800 км в день. Но при этом он может несколько часов ждать загрузки и разгрузки, которые могут длиться по 3-4 часа, и это время водителям не оплачивается.
Эксперты указывают и на сокращение числа автошкол, в которых готовят водителей грузовых автомобилей, а также отсутствие гарантий дальнейшего трудоустройства начинающих водителей: транспортные компании не рискуют принимать на работу новичков без опыта и доверять им фуру, которая стоит 12 млн рублей.
"Из-за того, что людей не хватает, начинает страдать качество оказываемых транспортных услуг", - отмечают эксперты. А между тем, примерно 70% грузов перевозиться именно тяжеловозами.
Большие надежды возлагаются на цифровизацию отрасли. Предполагается, что активное использование технологий омолодит профессию, сделает ее более привлекательной. К тому же цифровая трансформация отрасли может удвоить налоговые поступления в бюджет почти в два раза, считают в АНО "Национальная экономика".
Между тем, объем налоговых доходов от сектора грузовых автомобильных перевозок вырос почти в 4 раза за последние 10 лет, благодаря обелению отрасли отчисления в бюджет могут увеличиться еще на 50%. Сегодня объем этого рынка с учетом "серой" зоны эксперты оценивают 2-3,9 трлн рублей в год, а объем белого рынка автомобильных грузовых перевозок - в 1 трлн рублей в год. Государство ежегодно недополучает до 100 млрд рублей налогов.