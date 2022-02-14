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14.02.2022 17:48
Рубрика: Экономика

В России возник дефицит профессиональных водителей

Текст: Елена Манукиян
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Около 10% грузовых автомобилей простаивает в автопарках, так как людей катастрофически не хватает. Дефицит кадров в этой отрасли составляет около 160 тысяч человек, если учитывать, что в системе "Платон" зарегистрировано более 1,588 млн транспортных средств массой свыше 12 тонн (это российская государственная система взимания платы с грузовиков за передвижение по федеральным трассам).

Фото: iStock
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По большому числу вакансий на официальном сайте hh.ru можно сделать вывод, что нехватка водителей значительная, говорит руководитель департамента логистики и маркетинга Финансового университета при Правительстве Венде Франк-Детлеф. Так, например, в Москве и области по вакансии "работа водителем" в феврале 2022 года зарегистрировано 7681 предложение, из которых 5817 - для водителей фур. В конце лета прошлого года на отечественных рекрутинговых порталах было размещено более 41 тысячи вакансий водителей-экспедиторов и дальнобойщиков, активных резюме - в три раза меньше, отмечает исполнительный директор ассоциации "Национальный совет такси" Наталия Лозинская. По ее словам, ​дефицит профессиональных водителей сегодня наблюдается во многих регионах. Причем, водители со стажем сегодня выходят на пенсию, а молодые люди не стремятся садиться за руль большегрузных фур или уходят в сферу пассажирских перевозок, где зарплаты выше. В результате, средний возраст водителя большегрузной машины уже достиг 45-50 лет.

"Профессия водителя действительно стала абсолютно непрестижной", - отмечает председатель межрегионального профсоюза дальнобойщиков Александр Котов.

Карьерного роста никакого нет, а для того, чтобы заработать свои 80-100 тысяч рублей (средняя зарплата водителя фуры по стране), приходится работать сверх нормы, пояснил он. К тому же доход дальнобойщика зависит от пробега. За эти деньги ему в среднем нужно проезжать 800 км в день. Но при этом он может несколько часов ждать загрузки и разгрузки, которые могут длиться по 3-4 часа, и это время водителям не оплачивается.

Эксперты указывают и на сокращение числа автошкол, в которых готовят водителей грузовых автомобилей, а также отсутствие гарантий дальнейшего трудоустройства начинающих водителей: транспортные компании не рискуют принимать на работу новичков без опыта и доверять им фуру, которая стоит 12 млн рублей.

"Из-за того, что людей не хватает, начинает страдать качество оказываемых транспортных услуг", - отмечают эксперты. А между тем, примерно 70% грузов перевозиться именно тяжеловозами.

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Большие надежды возлагаются на цифровизацию отрасли. Предполагается, что активное использование технологий омолодит профессию, сделает ее более привлекательной. К тому же цифровая трансформация отрасли может удвоить налоговые поступления в бюджет почти в два раза, считают в АНО "Национальная экономика".

Между тем, объем налоговых доходов от сектора грузовых автомобильных перевозок вырос почти в 4 раза за последние 10 лет, благодаря обелению отрасли отчисления в бюджет могут увеличиться еще на 50%. Сегодня объем этого рынка с учетом "серой" зоны эксперты оценивают 2-3,9 трлн рублей в год, а объем белого рынка автомобильных грузовых перевозок - в 1 трлн рублей в год. Государство ежегодно недополучает до 100 млрд рублей налогов.

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