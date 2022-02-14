В Швейцарии продолжат опыты на животных и запретят рекламу табачных изделий

В Швейцарии прошел общенациональный референдум, на котором граждане высказались за запрет рекламы табачных изделий и против инициативы запретить опыты над "братьями нашими меньшими". Кроме того, они отказали местным СМИ в господдержке, а обезьянам - в конституционных правах.

В условиях цифровой революции и ухода рекламы в интернет в распоряжение глобальных информационных гигантов правительство Швейцарии выступило с инициативой создания фонда господдержки СМИ. По данным европейского информационного сервиса Euractiv, предполагалось, что федеральный центр будет поддерживать швейцарские локальные газеты, порталы, радиостанции и телеканалы не только с помощью косвенных финансовых мер, как раньше, но и прямыми платежами. Такая мера позволила бы выжить локальным вещателям, без которых жители небольших населенных пунктов не смогут узнавать местные новости, прежде всего, газетам. Планировалось выделять местным СМИ около 151 миллиона франков в год. Но критики этой инициативы полагали, что таким образом власти пытаются получить контроль над локальными СМИ. И их оказалось большинство.

Кроме того, Швейцария упустила шанс стать первой в мире страной полностью запретившей опыты на животных и ввоз в Швейцарию продукции, произведённой при помощи таких экспериментов. 79 процентов граждан высказались против этого. Страна также лишилась репутации самой либеральной в Европе с точки зрения рекламирования табачных изделий. 57 процентов швейцарцев, 16 из 26 кантонов проголосовали за полный запрет такой рекламы, и теперь правительству предстоит оформить соответствующий закон.

Тем временем

Одновременно с общефедеральным референдумом в Швейцарии в минувшие выходные прошли также голосования по локальным вопросам. Так кантон Базель-городской решал, следует ли предоставить приматам основные конституционные права. При этом, к приматам, помимо человекообразных обезьян бонобо, шимпанзе, горилл и орангутанов, также относятся бабуины, макаки, кольцехвостые лемуры, гуеноны, мармозетки, лорисы и лемуры. По данным швейцарского портала Swissinfo, 75 процентов избирателей высказались против, тем самым подтвердив, что обезьяны - это все-таки не люди.