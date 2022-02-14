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13.02.2022 18:50
Рубрика: Власть

В Совфеде предлагают запретить перепрофилировать детские лагеря отдыха

Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 32(8680)
Запретить перепрофилировать детские оздоровительные лагеря, а землю под ними использовать не по назначению предлагают в Совете Федерации.
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Законопроект об этом разработала и направила в Госдуму группа сенаторов, среди которых вице-спикер Галина Карелова и председатель Комитета СФ по соцполитике Инна Святенко. Как пояснила "Российской газете" Святенко, анализ нынешнего состояния инфраструктуры детского оздоровительного отдыха выявил стойкую тенденцию к сокращению количества организаций для отдыха детей и их оздоровления. "Наш законопроект направлен на то, чтобы защитить от перепрофилирования такие организации, а также создать условия для модернизации объектов инфраструктуры детского отдыха. Подрастающее поколение не должно страдать от того, что в стране недостаточно мест для детского отдыха", - подчеркнула сенатор.

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По информации минпросвещения, с 2015 года в закрытом состоянии находится более 400 лагерей в 68 регионах. Причина закрытия - неудовлетворительное состояние. Детям там просто небезопасно находиться.

В 2019-2021 годах было закрыто и перепрофилировано 52 детских оздоровительных лагеря (разных форм собственности) в 20 регионах.

Только в течение 2021 года закрыты или перепрофилированы 34 детские оздоровительные организации. Закрытые лагеря - это не только удар по детскому отдыху, но еще и потеря рабочих мест.

Как подсчитали в Комитете по соцполитике, только за последние два года было потеряно 35 тысяч рабочих мест из-за закрытия оздоровительных лагерей.

Проблему в конце прошлого года подняла спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Вопрос о заброшенных детских лагерях поднимают практически все губернаторы. "Эта тема перезрела", - отметила тогда Матвиенко. Она подчеркнула, что проблема началась еще с 1990-х годов. Большинство оздоровительных лагерей принадлежало различным заводам. Предприятия приватизировали, а всю социальную сферу бросили на плечи муниципалитетов, у которых денег не хватает, отметила спикер. Выжить удалось немногим. Как правило, новые владельцы заводов продавали за бесценок непрофильные активы всем желающим. В итоге вместо детских мест отдыха сейчас отели или пансионаты. Особенно характерно это для курортных мест рядом с морем. Понятно, что то, что уже продано и перепрофилировано, не вернуть. Но надо сохранить и модернизировать те лагеря, которые закрыты и просто разрушаются на глазах. "В ходе поездок по субъектам часто видишь руины на месте лагерей отдыха для детей, забитые досками окна. Стыдно в наше время видеть такую картину", - подчеркнула Матвиенко.

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По ее словам, сегодня нужна федеральная программа по реконструкции и ремонту детских лагерей отдыха. "Нужно создать условия для участия в этом бизнеса, продумать меры поддержки", - отметила председатель Совета Федерации. Разработанный законопроект - первый в этом направлении.

По мнению первого зампредседателя Комитета Госдумы по молодежной политике Игоря Кастюкевича, можно начать с создания единого реестра детских лагерей. Чтобы оценить масштабы бедствия и понять, какие лагеря и за чей счет можно быстро восстановить.

Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Семья и дети Законодательная власть Совет Федерации Отдых детей в летних лагерях

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