В США призвали Белый дом сосредоточиться на внутренних проблемах

Администрации президента США Джо Байдена следует сосредоточиться на решении внутренних проблем, оставив в покое международную повестку. Такое мнение выразил публицист Патрик Бьюкенен, призвав Белый дом вспомнить старый лозунг "Возвращайся домой, Америка".

В своей колонке для журнала The American Conservative Бьюкенен отмечает, что раньше Соединенные Штаты могли навязать миру свою волю. "Мы приступили к созданию "нового мирового порядка", ввязываясь в последовательные войны в Ираке, на Балканах, в Афганистане, снова в Ираке, в Сирии, Ливии, Йемене, - пишет автор. - Мы истекали кровью, отвлекались, истощали себя и раскалывались до того момента, пока половина населения не подхватила предвыборный лозунг Джорджа Макговерна 1972 года: "Возвращайся домой, Америка".

Колумнист полагает, что Вашингтону следует отказаться от роли мирового гегемона, поскольку соперничество с Москвой, Пекином, Пхеньяном и Тегераном отнимает у него много сил и ресурсов, усиливая раскол американского общества. В этой связи автор рекомендует Белому дому заняться решением внутренних проблем, отодвинув международную повестку на второй план.