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14.02.2022 14:53
Рубрика: В мире

В Венецию после двухлетнего перерыва вернулся карнавал

Текст: Юрий Когалов
Знаменитый венецианский карнавал снова радует жителей и гостей этого итальянского города. Его проведение возобновилось после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией коронавируса. С 11 февраля в Италии отменен масочный режим на открытом воздухе, что и позволило провести этот праздник. В город, по данным полиции, прибыли около 50 тысяч любителей маскарадов.

Как отмечает Venezia Today, первые два дня (а карнавал начался в субботу) прошли с большим успехом. Небольшие театры под открытым небом смогли порадовать зрителей всех возрастов. В ближайшие дни Венецию продолжат наполнять мимы, клоуны, актеры, музыканты, рассказчики. На Большом канале прошел красочный парад гондол. Кстати, частные гондолы в этом году к участию не допустили. Такое решение власти города приняли, чтобы избежать большого скопления людей, все-таки пандемия еще не закончилась.

Фото: https://www.instagram.com/p/CZbhaJdMpEg/
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Мероприятия продлятся до 1 марта, однако до сих пор невозможно точно сказать, что будет происходить в Венеции в ближайшие дни. Организаторы составили предварительную программу (в ней значатся спектакли, уличные представления, конкурсы, мастер-классы, как в живую, так и онлайн), но отмечают, что она в любой момент может измениться, если того потребуют обстоятельства.

Стоит отметить, что Венецианский карнавал - один из старейших в мире, он проводится уже почти тысячу лет. Правда, поначалу он не был похож на то, что можно увидеть сегодня. Маски начали использовать только в XIII-XIV веках, а конфетти изобрели и вовсе лишь в XVI веке.

Завершатся торжества 1 марта. Этот день называется "жирным вторником", когда еще можно наедаться мясом, ведь затем начинается пост перед Пасхой. Кстати, само слово "карнавал" произошло от латинского carnem levare, что переводится как "прощание с мясом".

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