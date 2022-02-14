В Верховной раде обвинили Запад в ведении войны с Киевом

Депутат Верховной Рады Вадим Рабинович из партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" на своей странице в Facebook раскритиковал позицию стран Запада по отношению к Украине, заявив, что именно они ведут войну с украинским народом.

"Война началась! Но ведет ее с Украиной именно Запад! Все то, что сейчас делается в отношении нашей страны западными партнерами: рекомендация покинуть Украину своим гражданам, вывоз дипломатов, уход инвесторов, прекращение воздушного сообщения - это равно мощнейшим санкциям", - заявил Рабинович.

В результате этих действий Запада экономика Украины, по мнению депутата, может остановиться уже на этой неделе.

Ранее стало известно, что США, Британия и ФРГ сокращают свое присутствие на Украине.