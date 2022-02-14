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Рубрика: Общество

Врач объяснила, сколько надо ходить, чтобы спасти сердце и сосуды

Текст: Оксана Грибанова
Фото: Илья Тимин/РИА Новости Фото: Илья Тимин/РИА Новости
Фото: Илья Тимин/РИА Новости

Врачи предупреждают: лишний вес является одним из главных провокаторов прогрессирования атеросклероза, развития инфарктов и инсультов, сахарного диабета и других опасных заболеваний. При этом есть доказательства, что индекс массы тела зависит от наследственных факторов на 40-70%. То есть, нельзя винить во всем сидячий образ жизни, неправильное питание, различные расстройства.

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Как отметила эндокринолог поликлиники №5 Химкинской областной больницы Татьяна Рутковская в интервью aif.ru, избежать набора лишних килограммов можно даже при наличии наследственного фактора.

Для этого необходимы регулярные аэробные физические упражнения продолжительностью не менее 150 минут в неделю. Оптимальны - ходьба в умеренном темпе, плавание. Сегодня наибольший интерес представляет скандинавская ходьба, подчеркнула эндокринолог.

Также склонным к набору веса рекомендуется распределить калорийность рациона на 3-5 приемов пищи так, чтобы завтрак составлял 25% от общей калорийности, второй завтрак - 15%, обед - 35%, полдник - 10%, ужин - 15%.

Подчеркивается, что именно постепенное снижение веса (5-15% от исходной массы тела в течение 3-6 месяцев) обеспечит результат на длительный срок и не приведет к нарушению функции органов и систем.

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