В России с 15 февраля вводится квота на экспорт зерна

С 15 февраля в России заработает квота на экспорт зерна. Власти рассчитывают, что вместе с вывозными пошлинами квота позволит сохранить необходимый уровень зерна внутри страны и минимизировать рост внутренних цен на муку, хлеб, молоко и мясо.

Тарифная квота на экспорт зерна будет действовать до конца агросезона - по 30 июня 2022 года. Квота на зерно составит 11 млн тонн: на пшеницу - 8 млн тонн, на рожь, ячмень и кукурузу - 3 млн тонн. Эта мера действовала для зерна и в прошлом году: общий объем экспорта зерна тогда был ограничен 17,5 млн тонн. В этом году отдельную квоту ввели на вывоз пшеницы. 8 февраля минсельхоз распределил квоту на экспорт зерна, допустив к этому 206 компаний, из которых 163 - на вывоз пшеницы.

Квота - инструмент ограничения экспорта, а не целевое задание и уж точно не KPI, отмечает председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. "Правительство вводило квоту для защиты внутреннего рынка, для этих целей обозначен предельный объем пшеницы и других зерновых культур к вывозу за границы ЕАЭС. Поэтому с точки зрения государства не произойдет ничего страшного, если объем квоты не будет полностью выбран", - говорит эксперт.

С точки зрения бизнеса квота не может быть выбрана полностью из-за большого количества слабых компаний, получивших небольшие объемы. Экспорт в таких масштабах лишен экономического смысла, считает Зернин. "Возможно, в следующие сезоны будет нелишним ввести нижнее пороговое значение для квоты, например, в размере минимальной судовой партии", - добавляет он.

А отечественный потребитель даже не заметит изменений в регулировании экспорта зерна, потому что все ограничительные меры ровно для того и приняты, чтобы потребитель не почувствовал на своем кошельке волатильность мирового рынка, говорит Зернин.