Вышел первый трейлер сериала по "Властелину Колец"

На YouTube-канале сервиса Prime Video опубликован дебютный трейлер амбициозного сериала Amazon "Властелин колец: Кольца власти".

В ролике зрителям напоминают, что события шоу развернутся задолго до "Короля", "Братства" и "Кольца", намекая на трилогию Питера Джексона. Действия будут происходить примерно за 1000 лет до знаменитого марш-броска Фродо Бэггинса и компании к жерлу вулкана Ородруина.

Ранее были опубликованы кадры с основными персонажами проекта. Выход сериала запланирован на 2 сентября 2022 года.