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Вышел первый трейлер сериала по "Властелину Колец"

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    14.02.2022, 08:58
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com/ Prime Video Фото: youtube.com/ Prime Video
Фото: youtube.com/ Prime Video

На YouTube-канале сервиса Prime Video опубликован дебютный трейлер амбициозного сериала Amazon "Властелин колец: Кольца власти".

В ролике зрителям напоминают, что события шоу развернутся задолго до "Короля", "Братства" и "Кольца", намекая на трилогию Питера Джексона. Действия будут происходить примерно за 1000 лет до знаменитого марш-броска Фродо Бэггинса и компании к жерлу вулкана Ородруина.

Ранее были опубликованы кадры с основными персонажами проекта. Выход сериала запланирован на 2 сентября 2022 года.

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