За нападения бездомных собак на людей наказывать станут муниципальных чиновников

Штрафы в размере до 200 тысяч рублей предлагается ввести для владельцев животных за укусы их питомцев. В первую очередь, речь идет о собаках. В случаях же, когда на людей нападут бездомные псы, перед законом отвечать будут чиновники. "Мы планируем вносить поправки в Кодекс об административных правонарушениях дополнительно к тем штрафам, которые уже приняты в первом чтении в декабре прошлого года. Ко второму чтению буду вносить штрафы для должностных лиц за неисполнение требований законодательства по обращению с безнадзорными животными. Это будут крупные штрафы - до 200 тысяч рублей", - сообщил вчера первый замглавы Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

По его словам, для должностных лиц будет наступать и уголовная ответственность, если в результате нападения бездомных животных будут жертвы или будет причинен вред здоровью людей. Но сейчас в большинстве случаев для них нет никакой ответственности за срыв всех мероприятий по исполнению этого закона", - отметил Бурматов.

Такие же крупные штрафы предлагается установить и в отношении владельцев животных за укусы и нападения на людей. "Предлагаем ввести ответственность за покусы, то есть за нападение владельческих животных на людей, потому что все последние истории, которые мы видим - Челябинск, Тюмень, Забайкалье, Бурятия, - это владельческие собаки на самовыгуле. Поэтому штрафы за покусы будут также составлять до 200 тысяч рублей. А если это привело к тяжким телесным увечьям или гибели людей, то будет наступать уголовная ответственность", - сообщил Бурматов.

Парламентарий также отметил, что речь может идти не только о домашних животных, но и, например, о животных в цирках и зоопарках. Где, по его словам, тоже происходят случаи, когда "животное нападает на зрителей или на дрессировщиков, но если гибели не наступило, то ответственности никакой нет".

"Практика показывает, что городу лучше иметь небольшую контролируемую популяцию бездомных собак, - отметил глава общества "Зоозащита НН" Владимир Гройсман. - Они будут подбирать кормовую базу, это не позволит войти в город другим опасным животным. С этими собаками надо действовать по принципу: отлов - стерилизация - вакцинация - выпуск, как это и записано в законе, оставляя в приюте на дожитие только агрессивных и тех, кого специальная комиссия признает непригодными для социализации. Такая схема позволит справляться с проблемой даже при небольшом бюджете".

Если нападение бездомных псов приведет к увечьям или гибели людей, чиновнику будет грозить уголовная статья

"Мы предлагаем дать право регионам самим решать, выпускать животных после стерилизации и вакцинации обратно на улицу или оставлять на дожитие", - отметил в понедельник депутат Владимир Бурматов.

Между тем

Сразу два случая нападения на детей собачьих стай произошло в выходные в Оренбурге.

О ЧП, произошедшем в районе школы № 56 на улице Бебеля 12 февраля, сообщила в соцсетях мать пострадавшей девочки. В тот день ее дочь пошла в магазин. Заметив возле мусорной площадки стаю бродячих собак, она решила обойти их стороной. Но избежать встречи со стаей одичавших животных не получилось. Девочку спасло лишь то, что она успела упасть в снег, спрятав от разъяренных животных лицо и шею. В итоге у пострадавшей - раны на спине, руках, ногах, а толстая куртка изорвана в клочья. После пережитого школьница нуждается в помощи психолога. По факту нападения СК по региону возбудил уголовное дело по статье "Халатность". Вину за случившееся правоохранители возлагают на должностных лиц городского управления ЖКХ, ответственных за отлов бездомных животных.

Тем же вечером на улице Дорофеева другая стая устроила настоящую охоту на мальчика. Ребенка защитили прохожие, отогнавшие собак.

Подготовила Валентина Зотикова, Оренбург.