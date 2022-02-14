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14.02.2022 23:57
Рубрика: Власть

Захарова попросила Bloomberg скорректировать дату "нападению на Украину"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в шутку попросила агентство Bloomberg уточнить прогноз по якобы планирующемуся "нападению России на Украину". Напомним, ранее агентство называло 15 февраля началом "вторжения на территорию Украины".

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"Мы все помним, что американское агентство Bloomberg опубликовало сообщение о том, что 15 февраля "Россия нападет на Украину", - написала Захарова в своем Telegram-канале. - Не хочет это средство массовой дезинформации (СМД) уточнить прогноз?"

С учетом того, что до наступления анонсированной агентством даты осталось совсем немного времени, "прогноз" американских журналистов выглядит все нелепее.

"Осталось пару часов для покаяния перед тем, как Bloomberg превратится в тыкву, а те, кто его использовал для пропаганды войны, - в крыс", - съязвила Захарова.

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