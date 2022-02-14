Захарова попросила Bloomberg скорректировать дату "нападению на Украину"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в шутку попросила агентство Bloomberg уточнить прогноз по якобы планирующемуся "нападению России на Украину". Напомним, ранее агентство называло 15 февраля началом "вторжения на территорию Украины".

"Мы все помним, что американское агентство Bloomberg опубликовало сообщение о том, что 15 февраля "Россия нападет на Украину", - написала Захарова в своем Telegram-канале. - Не хочет это средство массовой дезинформации (СМД) уточнить прогноз?"

С учетом того, что до наступления анонсированной агентством даты осталось совсем немного времени, "прогноз" американских журналистов выглядит все нелепее.

"Осталось пару часов для покаяния перед тем, как Bloomberg превратится в тыкву, а те, кто его использовал для пропаганды войны, - в крыс", - съязвила Захарова.