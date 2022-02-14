Зеленский призвал депутатов, покинувших Украину, вернуться в течение суток

Депутатам Верховной рады Украины, которые покинули страну, следует вернуться обратно в течение суток. С таким призывом выступил украинский лидер Владимир Зеленский.

"Я от себя лично хотел бы попросить, чтобы в течение 24 часов они все-таки вернулись в государство", - заявил украинский президент, чьи слова приводит агентство РИА Новости.

Зеленский подчеркнул, что в случае отказа руководству страны придется "делать серьезные выводы".

Ранее Украину покинул ряд политиков, бизнесменов, а также дипломаты западных стран.