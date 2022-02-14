"Зло все разрушает": фанаты раскритиковали сериал по "Властелину колец"

После того, как в сервисе YouTube перестали отображаться дизлайки под видео, в большинстве случаев стало труднее понять, понравился ли ролик аудитории.
Но в случае с тизером сериала "Властелин колец: Кольца власти" фанаты придумали другой способ, как выказать свое недовольство. Поклонники Средиземья запустили флэшмоб "Зло все разрушает" - его суть в том, что в комментариях под трейлером нового проекта пользователи цитируют автора фэнтези-саги Джона Р.Р. Толкина: "Зло не способно сотворить ничего нового, оно может лишь искажать и разрушать то, что было изобретено или сделано силами добра". Фраза эту пишут на самых различных языках.
Возможно, таким образом фанаты дают негативную оценку подбору актерского состава, который в последнее время стал предметом бурного обсуждения в Сети.
it's to be fearful about this new show since the fans are writing this— gustavo s iglesias (secondary account) (@mgsiglesias1) February 14, 2022
(“Evil cannot create anything new, they can only corrupt and ruin what good forces have invented or made.” - J. R. R. Tolkien )
in the comments for The Lord of the Rings: The Rings of Power – Teaser Trailer pic.twitter.com/zkiXj6l75v