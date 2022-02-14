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"Зло все разрушает": фанаты раскритиковали сериал по "Властелину колец"

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    14.02.2022, 12:40
Текст:   Богдан Бобров
Фото: instagram.com/ vanityfair Фото: instagram.com/ vanityfair
Фото: instagram.com/ vanityfair

После того, как в сервисе YouTube перестали отображаться дизлайки под видео, в большинстве случаев стало труднее понять, понравился ли ролик аудитории.

Но в случае с тизером сериала "Властелин колец: Кольца власти" фанаты придумали другой способ, как выказать свое недовольство. Поклонники Средиземья запустили флэшмоб "Зло все разрушает" - его суть в том, что в комментариях под трейлером нового проекта пользователи цитируют автора фэнтези-саги Джона Р.Р. Толкина: "Зло не способно сотворить ничего нового, оно может лишь искажать и разрушать то, что было изобретено или сделано силами добра". Фраза эту пишут на самых различных языках.

Возможно, таким образом фанаты дают негативную оценку подбору актерского состава, который в последнее время стал предметом бурного обсуждения в Сети.

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