"Зло все разрушает": фанаты раскритиковали сериал по "Властелину колец"

После того, как в сервисе YouTube перестали отображаться дизлайки под видео, в большинстве случаев стало труднее понять, понравился ли ролик аудитории.

Но в случае с тизером сериала "Властелин колец: Кольца власти" фанаты придумали другой способ, как выказать свое недовольство. Поклонники Средиземья запустили флэшмоб "Зло все разрушает" - его суть в том, что в комментариях под трейлером нового проекта пользователи цитируют автора фэнтези-саги Джона Р.Р. Толкина: "Зло не способно сотворить ничего нового, оно может лишь искажать и разрушать то, что было изобретено или сделано силами добра". Фраза эту пишут на самых различных языках.

Возможно, таким образом фанаты дают негативную оценку подбору актерского состава, который в последнее время стал предметом бурного обсуждения в Сети.