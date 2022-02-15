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23 февраля выйдет современный ремейк "Белорусского вокзала"

Новости
    15.02.2022, 13:46
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: KION Фото: KION
Фото: KION

23 февраля в онлайн-кинотеатрах KION и PREMIER состоится праздничная премьера фильма "Бессмертные".

Картина режиссёра Тиграна Кеосаяна ("Мираж", "Заяц над бездной", "Крымский мост. Сделано с любовью!") расскажет о судьбах ветеранов Афганской войны. Главные герои - четыре сослуживца, которые едут домой из Афганистана, где пытаются адаптироваться к мирной жизни.

Фото: KION

"Кто-то подался в бизнес, кто-то - в частные структуры, а кто-то стал писателем", - анонсирует синопсис. Спустя 20 лет они встречаются после похорон однополчанина, умершего от сердечного приступа, и "их дружба и любовь к Родине проходят испытание временем".

Как нетрудно заметить по вышесказанному, "Бессмертные" - своего рода вольный ремейк "Белорусского вокзала" Андрея Смирнова (1970).

Фото: KION

В ролях: Сергей Пускепалис, Юрий Стоянов, Роман Мадянов, Федор Добронравов, Александр Метелкин, Артем Ешкин, Максим Емельянов, Иван Добронравов, Алексей Демидов, Наталья Вдовина, Арина Жаркова и Лариса Шахворостова.

После онлайн-премьеры фильм выйдет в эфире телеканала НТВ.

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