Абрамченко: Мы рассчитываем на сокращение площади лесных пожаров вдвое

В правительстве РФ рассчитывают на сокращение площади лесных пожаров в 2021 году вдвое. Об этом заявила в ходе всероссийского совещания с регионами вице-премьер Виктория Абрамченко.

Она напомнила, что президент принял решение увеличить объем выделяемых из федерального бюджета средств на охрану лесов от пожаров с 2021 года в 2,4 раза (до 14,2 млрд рублей).

Увеличение финансирования влечет усиление ответственности за результат. И это должно быть закреплено юридически", - отметила Абрамченко.

По словам вице-премьера, президент уже поручил правительству в марте определить целевые показатели кардинального сокращения лесных пожаров.

"За достижение этих показателей губернаторы будут отвечать лично. При увеличении финансирования из федерального бюджета в 2,4 раза мы вправе рассчитывать на сокращение площади лесных пожаров вдвое", - сказала Виктория Абрамченко.

Также вице-премьер добавила, что силы и средства лесопользователей должны учитываться в региональных сводных планах тушения пожаров и правительству с генпрокуратурой нужно наладить работу по оценке выполнения этих планов.