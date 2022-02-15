Абрамченко: Мы рассчитываем на сокращение площади лесных пожаров вдвое

В правительстве РФ рассчитывают на сокращение площади лесных пожаров в 2021 году вдвое. Об этом заявила в ходе всероссийского совещания с регионами вице-премьер Виктория Абрамченко.
Она напомнила, что президент принял решение увеличить объем выделяемых из федерального бюджета средств на охрану лесов от пожаров с 2021 года в 2,4 раза (до 14,2 млрд рублей).
Увеличение финансирования влечет усиление ответственности за результат. И это должно быть закреплено юридически", - отметила Абрамченко.
По словам вице-премьера, президент уже поручил правительству в марте определить целевые показатели кардинального сокращения лесных пожаров.
"За достижение этих показателей губернаторы будут отвечать лично. При увеличении финансирования из федерального бюджета в 2,4 раза мы вправе рассчитывать на сокращение площади лесных пожаров вдвое", - сказала Виктория Абрамченко.
Также вице-премьер добавила, что силы и средства лесопользователей должны учитываться в региональных сводных планах тушения пожаров и правительству с генпрокуратурой нужно наладить работу по оценке выполнения этих планов.