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Актрису Зинаиду Кириенко похоронили на Троекуровском кладбище

Новости
    15.02.2022, 16:07
Текст:   Кристина Верховцева

На Троекуровском кладбище Москвы прошли похороны артистки Зинаиды Кириенко, скончавшейся в возрасте 88 лет от последствий коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российский Союз кинематографистов.

Ранее в Центральном доме кинематографистов состоялась церемония прощания с актрисой.

Кириенко родилась в Махачкале в 1933 году. В1958 окончила ВГИК, где училась совместно с Виталием Матвеевым и Людмилой Гурченко. Играла в московских театрах, народную известность получила после роли Натальи в экранизации "Тихого Дона" 1958 года. Также снялась в еще одном фильме по произведению писателя Михаила Шолохова - "Судьба человека". Кириенко также занималась музыкальной карьерой - в качестве певицы ездила с концертами по городам.

10 февраля 2022 года актриса попала в больницу с коронавирусом и произошедшим на его фоне инсультом. 12 числа Кириенко скончалась, ей было 88 лет.

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