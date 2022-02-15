Актрису Зинаиду Кириенко похоронили на Троекуровском кладбище

На Троекуровском кладбище Москвы прошли похороны артистки Зинаиды Кириенко, скончавшейся в возрасте 88 лет от последствий коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российский Союз кинематографистов.

Ранее в Центральном доме кинематографистов состоялась церемония прощания с актрисой.

Кириенко родилась в Махачкале в 1933 году. В1958 окончила ВГИК, где училась совместно с Виталием Матвеевым и Людмилой Гурченко. Играла в московских театрах, народную известность получила после роли Натальи в экранизации "Тихого Дона" 1958 года. Также снялась в еще одном фильме по произведению писателя Михаила Шолохова - "Судьба человека". Кириенко также занималась музыкальной карьерой - в качестве певицы ездила с концертами по городам.

10 февраля 2022 года актриса попала в больницу с коронавирусом и произошедшим на его фоне инсультом. 12 числа Кириенко скончалась, ей было 88 лет.