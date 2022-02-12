Названа причина смерти актрисы Зинаиды Кириенко

У народной артистки РСФСР Зинаиды Кириенко, скончавшейся сегодня в возрасте 88 лет, не выдержало сердце после геморрагического инсульта. Об этом рассказал её сын Максим.

По его словам, Зинаида Михайловна плохо себя чувствовала в течение последних двух недель - вся семья актрисы, вероятно, переболели коронавирусом. Актриса жаловалась на слабость, упадок сил.

"Прививку сделала вся наша семья, включая маму. Как и положено мы привились еще в начале 2021 года, а потом ревакцинировались в октябре. И мама тоже все это проделала, поэтому была спокойна за себя, но меры предосторожности соблюдала. Однако потом пришел омикрон. Мы все слегли после Нового года", - приводит KP.RU слова сына артистки.

Самочувствие Зинаиды Михайловны резко ухудшилось в четверг. Врачи прибывшей "скорой" диагностировали инсульт. Кириенко отправили в реанимацию, но, несмотря на все усилия, спасти её не удалось.

"У нас была надежда, что мама выкарабкается, она очень сильная. Сегодня утром позвонили из больницы, сказали, что мамы больше нет: не выдержало сердце. Врачи говорят, что все это случилось на фоне ковида. В нем причина смерти", - сказал сын Кириенко.

Зинаида Кириенко известна по ролям в экранизациях произведений Михаила Шолохова "Тихий Дон" (1958) и "Судьба человека", "Казаков" Льва Толстого, "Двух капитанов" Каверина.