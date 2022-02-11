У госпитализированной актрисы Зинаиды Кириенко произошел инсульт

Народная артистка Зинаида Кириенко, госпитализированная с коронавирусом, перенесла инсульт. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на родственника 88-летней актрисы.

По его словам, Кириенко находится в реанимации, у нее диагностирован инсульт, произошедший на фоне COVID-19. Состояние актрисы в данный момент стабильное.

Ранее сообщалось, что болезнь пациентки проходит на фоне онкологии.

Зинаида Кириенко получила известность после роли Натальи Мелеховой в экранизации "Тихого Дона" 1958 года, далее сыграла в еще одной экранизации Михаила Шолохова - "Судьбе человека". Снималась в фильмах "Казаки", "Любовь земная" и других. Одно время пыталась заняться карьерой певицы.