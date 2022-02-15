Ассоциация юристов России проведет лекции о защите прав кредиторов

Ассоциация юристов России проводит лекционную неделю: каждый гражданин может бесплатно подключиться к занятиям и получить важнейшую информацию по правовым вопросам. Например, в среду на 10 часов утра по московскому времени запланирована лекция "Кредитование физических лиц: тренды и проблемы".

"Проект направлен на повышение правовой грамотности населения и создание условий для повышения уровня правовой культуры у граждан России, - подчеркнули в АЮР. - Ведущие эксперты в различных областях права осветят актуальные и значимые вопросы".

В лекции, которая прошла вторник, член Комиссии по финансовому законодательству Московского отделения АЮР Светлана Миронова рассказала особенности ведения бизнеса в качестве самозанятых. Кстати, по данным Федеральной налоговой службы на январь 2022 года число зарегистрированных самозанятых в России достигло 4 миллионов человек.

Другие подробности - на сайте АЮР.