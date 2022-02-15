Банк России начал тестирование цифрового рубля

Новости

Мосгорсуд подтвердил приговор Валерии Башкировой 13:07
Норвежский биатлонист призвал россиян не обижать Латыпова после промахов в эстафете 13:01
Остатки снесенных домов начнут сортировать 13:00
Международную премию ЮНЕСКО-России имени Д.И. Менделеева вручат в Москве 12:55
Экс вице-премьеру Крыма Серову на три месяца продлили арест 12:45
Захаров стал первым российским медалистом в шорт-треке и беге на коньках на ОИ 12:45
Немецкий бизнес в России рассчитывает на успех визита Шольца в Москву 12:41
The Wall Street Journal: Украинский кризис привел к росту добычи нефти и газа в США 12:36
Изабель Юппер заболела COVID перед своим награждением на Берлинале 12:29
Свободных торговых помещений в центре столицы становится меньше 12:23
В Волгоградской области беспилотник рухнул на крышу жилого дома 12:20
Предложен новый перечень альтернативных службе в армии профессий 12:16
США потребовали выдать им бывшего президента Гондураса Эрнандеса 12:03
В США перепутали российский МиГ с американским истребителем 12:00
Ростехнадзор вдвое сократил время проверок на объектах 11:58
В Москве началось прощание с актрисой Зинаидой Кириенко 11:56
Рубль и акции усилили рост на сообщениях об окончании учений войск РФ 11:45
Российские конькобежки стали четвертыми в командной гонке на Олимпийских играх 11:43
Мишустин: Признание атомной и газовой энергетики "зелеными" дает огромные возможности 11:39
Актера Геннадия Юхтина повторно госпитализировали 11:39
В Москве угнали иномарку за два миллиона рублей 11:35
Конашенков: Подразделения ЮВО и ЗВО возвращаются в гарнизоны после учений 11:34
В сиквеле "Бэтмена" Роберт Паттинсон хотел бы сразиться с "Судом Сов" 11:32
Причиной крушения Ан-2 на Камчатке могла стать ошибка пилотирования 11:23
В Красноярском крае ограбили ювелирный магазин на 3 миллиона рублей 11:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
С 1 сентября учителя шести регионов начнут получать зарплату по-новому
С 1 сентября учителя шести регионов начнут получать зарплату по-новому
22 февраля в "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
22 февраля в "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
Болеем за Камилу: 15 февраля, начиная с 13:30 мск смотрим на Первом канале
Болеем за Камилу: 15 февраля, начиная с 13:30 мск смотрим на Первом канале
15.02.2022 12:07
Рубрика: Экономика

Банк России начал тестирование цифрового рубля

Текст: Василий Кошкин
В России началось тестирование цифрового рубля. Как сообщили в Центробанке, регулятор и участники рынка успешно провели первые переводы в цифровых рублях между гражданами.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

В ЦБ напомнили, что создание прототипа платформы цифрового рубля было завершено в декабре 2021 года. Принять участие в тестировании платформы захотели 12 кредитных организаций.

Фото: istock
В Минфине рассказали, зачем нужен цифровой рубль

"Сейчас три банка из пилотной группы уже подключились к платформе. Два из них успешно провели полный цикл операций по переводу цифровых рублей между клиентами с использованием банковских мобильных приложений", - говорится в сообщении ЦБ.

Отмечается, что в ходе тестирования клиенты не только открыли с помощью мобильного приложения цифровые кошельки, но и обменяли безналичные рубли на цифровые. После этого был отработан механизм перевода цифровых рублей между счетами.

По словам первого зампреда банка России Ольги Скоробогатовой, операции в цифровой валюте будут бесплатными для физлиц, для бизнеса новый механизм позволит "снизить издержки и создать возможности для разработки инновационных продуктов и сервисов". "Государство же получит новый инструмент для целевых выплат и администрирования бюджетных платежей", - отметила представитель ЦБ.

Всего регулятор планирует два этапа тестирования цифрового рубля. На первом планируется отработать выпуск цифровых рублей, открытие цифровых кошельков банкам и гражданам, а также переводы между гражданами.

Второй этап предусматривает тестирование операций по оплате товаров и услуг, а также оплату платежей за госуслуги.

Фото: Александр Корольков
Банк России рассказал о внедрении цифрового рубля в обращение

В дальнейшем также станут доступными возможность оплаты в местах без интернета (офлайн-режим), а также операции с цифровым рублем для клиентов-нерезидентов.

Концепция цифрового рубля подразумевает, что граждане, компании и госорганы смогут менять наличные и безналичные рубли на цифровые и зачислять их на электронные кошельки. Кошельки с цифровыми рублями можно будет открывать через банковские приложения, через них же клиенты будут проводить операции с цифровым рублем. Кошельки разместятся в платежной системе Банка России. Цифровой рубль, по сути, будет дополнительным средством платежа к наличным и безналичным деньгам.

Экономика Финансы Госфонды и контрольные органы Центральный банк

Главное сегодня

Рубль и акции усилили рост на сообщениях об окончании учений войск РФ
За сутки в России госпитализировано 21 833 человека с COVID-19
Постпред при ЕС Чижов: Россия ответит, если Украина нападет
Ракета "Союз" вывела на орбиту стартовавший с Байконура грузовой корабль "Прогресс"
Глава Госсовета Италии: Путин был прав, когда призывал уйти от однополярности
Названы города, где жилье на вторичном рынке оказалось дороже новостроек
Сколько стоит лечение COVID-19