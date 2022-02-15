Банк России начал тестирование цифрового рубля

В ЦБ напомнили, что создание прототипа платформы цифрового рубля было завершено в декабре 2021 года. Принять участие в тестировании платформы захотели 12 кредитных организаций.

"Сейчас три банка из пилотной группы уже подключились к платформе. Два из них успешно провели полный цикл операций по переводу цифровых рублей между клиентами с использованием банковских мобильных приложений", - говорится в сообщении ЦБ.

Отмечается, что в ходе тестирования клиенты не только открыли с помощью мобильного приложения цифровые кошельки, но и обменяли безналичные рубли на цифровые. После этого был отработан механизм перевода цифровых рублей между счетами.

По словам первого зампреда банка России Ольги Скоробогатовой, операции в цифровой валюте будут бесплатными для физлиц, для бизнеса новый механизм позволит "снизить издержки и создать возможности для разработки инновационных продуктов и сервисов". "Государство же получит новый инструмент для целевых выплат и администрирования бюджетных платежей", - отметила представитель ЦБ.

Всего регулятор планирует два этапа тестирования цифрового рубля. На первом планируется отработать выпуск цифровых рублей, открытие цифровых кошельков банкам и гражданам, а также переводы между гражданами.

Второй этап предусматривает тестирование операций по оплате товаров и услуг, а также оплату платежей за госуслуги.

В дальнейшем также станут доступными возможность оплаты в местах без интернета (офлайн-режим), а также операции с цифровым рублем для клиентов-нерезидентов.

Концепция цифрового рубля подразумевает, что граждане, компании и госорганы смогут менять наличные и безналичные рубли на цифровые и зачислять их на электронные кошельки. Кошельки с цифровыми рублями можно будет открывать через банковские приложения, через них же клиенты будут проводить операции с цифровым рублем. Кошельки разместятся в платежной системе Банка России. Цифровой рубль, по сути, будет дополнительным средством платежа к наличным и безналичным деньгам.