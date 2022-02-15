Белый дом: В рабочем графике президента Байдена нет визита на Украину

У президента США Джо Байдена нет планов посетить Украину в ближайшее время.

Об этом на брифинге заявила заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, отвечая на вопрос журналистов. Говоря о графике лидера страны, она подчеркнула, что ей нечего анонсировать: "Нет поездки, которую я сейчас могу подтвердить. И, безусловно, нет подтверждения визита на Украину".

В американской администрации подчеркнули, что контакты с Киевом продолжаются. "Мы держим открытой дверь для дипломатии", - цитирует Жан-Пьер ТАСС.

В минувшие выходные состоялся телефонный разговор лидеров Украины и США. И Зеленский пригласил Байдена в Киев. Визит мог бы стать "мощным сигналом" и способствовать деэскалации напряженности вокруг Украины, считает президент Украины. Но, видимо, его точку не разделяет хозяин Белого дома.