"Бессмертный полк России" дал старт международному конкурсу "Правнуки победителей"

При этом участники конкурса обязаны изучить открытые архивы министерства обороны России, газеты и журналы военного времени, письма, документы, фотографии, сохранившиеся в семье. В 2022 конкурс пройдет в обновленном формате. Теперь можно принять участие в одной или нескольких номинациях одновременно. Помимо традиционного исследования-сочинения "Моя история" о судьбе героя своей семьи, теперь можно отправить видеоролик в номинации "Мой фильм" или "Мое исследование" в специальной номинации, посвященной 80-летию начала битвы за Кавказ.

Есть несколько возрастных групп, в которых будут оцениваться заявки: от 10 до 12 лет, от 13 до 15 лет и от 16 до 18 лет. Работы на конкурс принимаются до 10 апреля. Затем финалисты конкурса будут приглашены в Москву на торжественную церемонию награждения.

- Авторов лучших работ вместе с родителями пригласим в Москву, где их наградим и, если позволит эпидемиологическая обстановка, они примут участие в марше "Бессмертного полка России" на Красной площади, - сообщил сопредседатель "Бессмертного полка России" Сергей Макаров.