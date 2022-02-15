Датчане придумали безалкогольное пиво с идеальным вкусом

В университете Копенгагена нашли новый способ изготовления безалкогольного пенного напитка. Для этого исследователи придумали метод производства молекул природных углеводородов монотерпеноидов.

Вкус безалкогольного пива пресный, потому что ему не хватает аромата хмеля. К отсутствию запаха приводит нагревание обычного пива и минимизация брожения.

Ученые во главе с Лизой Мелтон нашли решение, как оставить аромат хмеля и обойтись без алкоголя, и опубликовали об этом статью в журнале Nature Biotechnology. Для этого они добавляют монотерпеноиды в конце пивоварения, чтобы придать пиву утраченный вкус. По словам ученых, до них никто такого раньше не делал.

Вместо добавления ароматного хмеля только для того, чтобы "удалить" его аромат в конце процесса, исследователи превратили клетки пекарских дрожжей в "микрофабрики", которые можно выращивать в ферментерах и высвобождать аромат хмеля.

Когда молекулы хмелевого аромата высвобождаются из дрожжей, их собирают и добавляют в напиток, возвращая ему привычный вкус. Это делает использование хмеля в пивоварении излишним, поскольку от растения нужны только молекулы, которые передают вкус и аромат.

Часто хмель нуждается в длительной транспортировке в холодильнике, а его выращивание требует огромного количества воды. На один килограмм приходится 2,7 тонны. Новый метод позволяет отказаться от использования воды и транспортировки, что гораздо экологичнее традиционного варианта.

Метод сейчас опробуют на пивоваренных заводах в Дании, и в октябре 2022 года планируется, что его будут использовать для всей пивоваренной отрасли - и даже для производства обычного пива.