Частный инвестор избавит Карабаш от негативного наследия

На Южном Урале стартовал беспрецедентный проект: по инициативе частного бизнеса "депрессивный" муниципалитет через три года фактически превратится в новый город - с современным безопасным производством, комфортным жильем и передовой социальной инфраструктурой. Масштабную программу преобразований реализует Русская медная компания (РМК), в которую входит градообразующее предприятие "Карабашмедь", при активном содействии региональных властей.

Соглашение о сотрудничестве в развитии Карабашского городского округа подписали губернатор Челябинской области Алексей Текслер (слева) и председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин (справа) в присутствии полпреда президента РФ в УрФО Владимира Якушева. Фото: Татьяна Андреева

Соглашение о сотрудничестве в развитии Карабашского городского округа подписали губернатор Челябинской области Алексей Текслер и председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин. Оно подразумевает, что до 2025 года включительно в городе появится новая школа на 1300 мест, детский сад и больница площадью 5000 квадратных метров - их строительство берет на себя РМК. Кроме того, компания возведет современный жилой микрорайон на 2200 квартир (100 тысяч квадратных метров жилья) - "Новый Карабаш". Инвестиции в проект составят 11,5 миллиарда рублей (ранее РМК уже вложила в городскую инфраструктуру 2,7 миллиарда). Регион, со своей стороны, берет на себя обязательства оказывать поддержку проектов развития муниципалитета в части бюджетного финансирования.

- Новый район и социальные объекты, которые станут его частью, сделают Карабаш действительно комфортным, красивым и функциональным. Это будет современный город с хорошей инфраструктурой, развивающийся не по шаблону, а в соответствии с запросами людей. Здесь мы создадим благоприятные условия для жизни и, главное, возможности для успешного старта будущих поколений, - пообещал Игорь Алтушкин.

- История Карабаша непростая. Это и накопленный экологический ущерб, и разные этапы развития градообразующего предприятия "Карабашмедь". Сегодня завод получил новую жизнь. И самое важное, что люди, заинтересованные в развитии производства, также заинтересованы в том, чтобы их сотрудники и другие жители города чувствовали себя комфортно. Происходящие в Карабаше изменения говорят о том, что все объекты, которые планируется построить по программе развития до 2025 года, однозначно появятся, - отметил во время подписания соглашения полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

История города действительно драматична. Градообразующее предприятие Карабаша - один из старейших в стране медеплавильных комбинатов - в советские годы накопил такое количество отходов производства, что имя города стало едва ли не нарицательным. Ситуация начала меняться только в XXI веке, когда комбинат "Карабашмедь" вошел в состав Русской медной компании. Собственник осуществил масштабное перевооружение производства, и в 2010 году федеральное Минприроды исключило южноуральский город из числа населенных пунктов с наибольшим уровнем атмосферного загрязнения.

Так будут выглядеть жилые дома в новом Карабаше. Фото: предоставлено пресс-службой РМК

Однако теперь на повестке стоит устранение накопленного в ХХ веке вреда, и это не менее серьезная задача и тоже весьма дорогостоящая: предстоит рекультивировать сотни гектаров земли, общие инвестиции инвестора составят порядка двух миллиардов рублей. По оценке аналитиков, сегодня это самый масштабный в России частный проект такого рода.

- Русская медная компания вложила в модернизацию и повышение экологической безопасности предприятия свыше 30 миллиардов рублей, что сделало возможной и целесообразной ликвидацию накопленного в советские годы вреда экологии, - говорит президент РМК Всеволод Левин.

Для того, чтобы оценить объем предстоящих работ, компания в 2020 году профинансировала инвентаризацию объектов накопленного вреда: по ее итогам разрабатываются четыре проекта рекультивации. На первом из них - хвостохранилище № 3 - работы уже идут.

- Это огромный шаг на пути к улучшению экологической обстановки в городе, который постепенно избавляется от негативного наследия. Повышенные обязательства, которые приняла на себя РМК, - серьезный вклад в развитие территории, создание комфортной городской среды, - подчеркивает губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Первый дом в микрорайоне "Новый Карабаш" уже встретил новоселов. Фото: Татьяна Андреева

Улучшение экологической обстановки - необходимое условие для успешной реализации социальных проектов, уверены в компании. Ведь даже самое комфортное жилье и развитая инфраструктура не привлекут людей в неблагополучный в плане экологии город. Поэтому инвестор реализует столь инвестиционно емкие проекты параллельно: результатом должно стать формирование комфортной городской среды, повышение качества жизни людей, а значит, и улучшение условий для развития бизнеса. По словам Владимира Якушева, территория получила мощнейший синергетический эффект, и опыт Карабаша могут взять на вооружение и другие субъекты РФ.

- Из города, который, как многим казалось, умирает, мы делаем новый - современный. В этом есть важный смысл возрождения всего региона, когда территорию с накопившимися проблемами мы превращаем в стремительно развивающуюся, - подытожил Алексей Текслер.