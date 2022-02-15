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Дату выхода новой версии Cyberpunk 2077 слили до официального анонса

Текст:   Богдан Бобров
15.02.2022,  
16:56
Фото: CD Projekt RED Фото: CD Projekt RED
Фото: CD Projekt RED

Версия игры Cyberpunk 2077 для консолей PlayStation 5 и Xbox One X/S станет доступна уже сегодня, 15 февраля.

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Информация об этом появилась в нидерландском твиттер-аккаунте Xbox, затем быстро была удалена, но скриншоты успели разлететься по Сети.

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Ожидается, что официальный анонс состоится на стриме разработчиков CD Projekt RED на Twitch, который стартует в 18:00 по московскому времени.

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