Дату выхода новой версии Cyberpunk 2077 слили до официального анонса

Фото: CD Projekt RED
Версия игры Cyberpunk 2077 для консолей PlayStation 5 и Xbox One X/S станет доступна уже сегодня, 15 февраля.
Информация об этом появилась в нидерландском твиттер-аккаунте Xbox, затем быстро была удалена, но скриншоты успели разлететься по Сети.
Ожидается, что официальный анонс состоится на стриме разработчиков CD Projekt RED на Twitch, который стартует в 18:00 по московскому времени.
Ну что, чумбы, как насчет небольшого рандеву? Обсудим разные вопросы. Вы с нами? Круто!- CD PROJEKT RED RU (@CDPR_RU) February 14, 2022
Ждем вас завтра, 15 февраля, в 18.00 мск - как всегда на https://t.co/E1C8OYLVhN.
До встречи! pic.twitter.com/6t2nRzIYAB