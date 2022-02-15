Дату выхода новой версии Cyberpunk 2077 слили до официального анонса

Версия игры Cyberpunk 2077 для консолей PlayStation 5 и Xbox One X/S станет доступна уже сегодня, 15 февраля.

Информация об этом появилась в нидерландском твиттер-аккаунте Xbox, затем быстро была удалена, но скриншоты успели разлететься по Сети.

Ожидается, что официальный анонс состоится на стриме разработчиков CD Projekt RED на Twitch, который стартует в 18:00 по московскому времени.