Дети-инвалиды смогут лежать в больнице с родителем

Родители детей с ограниченными возможностями здоровья смогут находиться с ними в медучреждениях бесплатно. Такой законопроект прошел первое чтение в Госдуме.

Сейчас получить бесплатное спальное место и питание в стационаре могут только родственники детей-инвалидов, не достигших четырех лет. А детей постарше - только по медицинским показаниям.

После принятия закона это коснется всех несовершеннолетних со статусом инвалида.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в связи с рассмотрением поправок напомнил, что зачастую ребенку-инвалиду необходимо длительное лечение в больнице, а у мамы и папы нет средств, чтобы быть рядом. А ведь детям-инвалидам в такой ситуации особенно нужна поддержка и помощь близких.