Две сотни опоздавших дольщиков получат компенсации

Более 200 опоздавших обманутых дольщиков получат компенсации за купленные когда-то квартиры. Об этом сообщает Фонд развития территорий (бывший Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства).

В январе фонд решил дополнительно выплатить компенсации 205 дольщикам. Общий размер выплат - 505 млн рублей.

"Эти граждане обратились к конкурсному управляющему для включения их в реестры требований участников долевого строительства уже после того, как их объекты были рассмотрены Наблюдательным советом. Таким дольщикам по закону полагаются только денежные компенсации вне зависимости от того, каким было решение - о дострое или о выплате", - пояснил глава фонда Константин Тимофеев.

Попасть в реестр можно только до окончания процедуры конкурсного производства, подчеркнул Тимофеев. После этого арбитражный управляющий уже не принимает заявления граждан.

В 2021 году фонд одобрил дополнительные выплаты для более чем 850 человек, включившихся в реестры после решения Наблюдательного совета. На выплаты им направлено около 1,85 млрд рублей.

Ранее в интервью "РГ" Тимофеев отмечал, что после решения Наблюдательного совета число пострадавших дольщиков увеличивается еще примерно на 20%. Кроме того, фонду приходится разыскивать дольщиков, которые имеют право, но не приходят за выплатами. К началу февраля таких насчитывалось около 2 тысяч человек.