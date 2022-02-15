Джастин Трюдо намерен ввести в Канаде режим ЧС на фоне протестов

Премьер Канады Джастин Трюдо намерен ввести в стране режим чрезвычайной ситуации на фоне продолжающихся несколько недель протестов против ковидных ограничений, в которых принимают участие водители большегрузных автомобилей. Это станет первым случаем введения режима ЧС в истории Канады. Теперь решение премьера должно быть в течение недели одобрено парламентом.

Власти пошли на такой шаг, несмотря на то, что протесты в стране проходят исключительно мирно, без стычек, погромов и жертв. Поводом для режима стал якобы обнаруженный полицией в провинции Альберта тайник с оружием, где были пистолеты и мачете . Были арестованы 11 человек, связанных с протестами. В полиции утверждают, что эти люди намеревались заблокировать одну из дорог и вступить в вооруженную стычку с силами правопорядка. Применение закона о чрезвычайной ситуации дает федеральному правительству большие полномочия.

В частности, власти теперь имеют право ограничивать гражданские права в целях восстановления общественного порядка. Например, запрещать публичные собрания или перемещения между отдельными районами и применять силу для разгона акций протеста. При этом раньше Трюдо неоднократно выступал как борец за права человека, поддерживая различные протестные движения в других странах. Как заявил канадский премьер, с помощью режима ЧС он намерен лишить протестующих финансовой поддержки. Что интересно, параллельно с началом ограничений в интернет был выложен файл с данными людей, жертвовавших деньги бастующим канадским водителям, участникам "Конвоя свободы". В файле почти 93 тысячи строк с именами, фамилиями, адресами электронной почты и другими личными данными. В то же время Канадская ассоциация гражданских свобод заявила, что правительство не выполнило обязательных действий, необходимых для реализации закона о чрезвычайных ситуациях.