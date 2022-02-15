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Рубрика: Общество

ЕГЭ-2022 сдадут более 700 тысяч человек

Текст: Евгения Добрынина
Российская газета - Федеральный выпуск № 33(8681)
В 2022 году Единый госэкзамен будет проводиться в три периода. Как рассказали в Рособрнадзоре, всего на участие в ЕГЭ зарегистрировалось почти 737 тысяч человек, большинство из них - выпускники этого года.

Самым массовым экзаменом остается ЕГЭ по русскому языку. Без него не получить школьный аттестат и не поступить ни в один вуз. В этом году сдавать русский планируют 701 тысяч участников.

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
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Второй обязательный предмет - математика. В 2022 году он снова пройдет на двух уровнях - базовом и профильном. Профильную математику - для поступления в вузы - сдадут более 337 тысяч участников, базовый уровень для аттестата - почти 352 тысяч человек.

Среди предметов по выбору лидером по-прежнему остается обществознание - более 333 тысяч заявок. Второй год биология опережает физику, на сдачу этих предметов зарегистрировались 143 и 124 тысячи человек соответственно.

Продолжает расти популярность информатики. В 2021 году ее сдавали более 94 тысяч человек, а в этом году на экзамен пришло 129 тысяч заявок. Около 117 тысяч участников зарегистрировались на сдачу ЕГЭ по истории, 95 тысяч человек планируют сдавать химию, 62 тысячи - литературу, 22 тысячи - географию.

Среди иностранных языков по-прежнему самым популярным остается английский - более 109 тысяч участников. Остальные не так популярны: немецкий - 1616 человек, французский - 1094 человека, китайский - 480 человек, испанский - 341 человек.

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