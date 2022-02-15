Новости

В АТОР опровергли информацию о внесении Таиланда в "черный список" 16:11
Актрису Зинаиду Кириенко похоронили на Троекуровском кладбище 16:07
ФСБ требует арестовать за госизмену жителя поселка Плесецк 16:02
Лавров на пресс-конференции назвал польского журналиста "непонятливым" 15:48
Лавров: Реакция РФ на ответы США и НАТО по безопасности будет опубликована 15:35
Вильфанд: Весна придет в Москву не скоро 15:35
Вторник стал самым теплым днем в Москве с начала года 15:34
МИД сообщил об отказе от участия в консультациях по Венскому документу 15:27
В Москве подросток умер на уроке в колледже 15:19
Эксперт: Все маневры проведены на территории РФ, союзной Беларуси и в нейтральных водах 15:15
Эксперт Сергей Липовой: Россия не отыгрывает в своих учениях захватнические сценарии 15:14
В ВОЗ спрогнозировали появление новых мутаций коронавируса 14:57
Сбербанк намерен повысить ставки по кредитам и депозитам 14:29
Северный флот начал учения в Баренцевом море с участием 20 кораблей и судов 14:28
Российские муфтии пожелали фигуристке Камиле Валиевой, чтобы справедливость восторжествовала 14:27
Прыгнувший в метро за наушниками на рельсы пассажир получил 5 суток ареста 14:22
Утверждены новые выплаты врачам за раннее выявление онкологии у пациентов 14:06
"Сбер" создаст холдинг для развития проектов в области электронной коммерции 14:05
В Беларуси все готово к проведению референдума 27 февраля 14:02
Фигурное катание: Женщины, короткая программа. Онлайн 14:00
Воспитательница детского сада украла у детей золотые изделия 13:57
Песков заявил об истерике Запада 13:52
23 февраля выйдет современный ремейк "Белорусского вокзала" 13:46
Назван состав женской сборной России по биатлону на эстафету 13:45
Песков назвал актуальным в народе вопрос о признании ЛНР и ДНР 13:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
С 1 сентября учителя шести регионов начнут получать зарплату по-новому
С 1 сентября учителя шести регионов начнут получать зарплату по-новому
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
Болеем за Камилу: 15 февраля, начиная с 13:30 мск смотрим на Первом канале
Болеем за Камилу: 15 февраля, начиная с 13:30 мск смотрим на Первом канале
15.02.2022 15:15
Рубрика: Власть

Эксперт: Все маневры проведены на территории РФ, союзной Беларуси и в нейтральных водах

Текст: Иван Петров

"Назвать действия российских властей и военных в нынешней ситуации кроме как четко продуманными и в итоге добившимися необходимого результата нельзя, - считает полковник запаса Анатолий Дергилев. - Диалог, от которого ранее НАТО и США упорно отлынивали, наконец начат. Игнорировать российские интересы теперь точно никто не рискнет. При этом ни один российский солдат или даже беспилотник не нарушил ничьих границ. Все маневры были проведены на территории нашей страны, союзной Беларуси и в нейтральных водах".

Захарова: Лондону пора извиниться за ложь о "вторжении России" на Украину

"В то же время "горячие головы" в Киеве получили ушат холодной воды. Они поняли, что поддерживать их "западные партнеры" готовы только на словах. А как только на горизонте замаячила хоть какая-то угроза, к слову, выдуманная ими же самими, но Запад настолько уверовал в свою выдумку, что испугался и показал, насколько готов поддержать Украину, - продолжает Дергилев. - Эвакуация посольств, запрет полетов, рекомендации своим гражданам не ездить на Украину - такую "поддержку" получили украинские прозападные политики. Многие же украинские олигархи и чиновники так спешно покинули страну, что президенту Зеленскому даже пришлось призывать их вернуться".

"Важный итог проведенных и проводимых еще масштабных учений заключается еще и в демонстрации того, насколько оперативно мы научились разворачивать группировки войск, перебрасывать их на значительные расстояния. Это не позволит украинским "ястребам" рассчитывать на блиц-криг при потенциальном нападении на Донбасс", - заключил полковник.

Власть Безопасность Армия Власть Работа власти Внешняя политика

Главное сегодня

В Кремле заявили о беспрецедентной кампании по нагнетанию напряженности в Европе
Захарова: Лондону пора извиниться за ложь о "вторжении России" на Украину
Сбербанк намерен повысить ставки по кредитам и депозитам
За сутки в России госпитализировано 21 833 человека с COVID-19
Глава Госсовета Италии Фраттини: Путин был прав, когда призывал уйти от однополярности
Игорь Иванов: Ситуация в Европе сейчас даже сложнее, чем она была в 90-е
Конституционный суд защитил право граждан на жилье при банкротстве банков