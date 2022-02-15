Эксперт: Все маневры проведены на территории РФ, союзной Беларуси и в нейтральных водах

"Назвать действия российских властей и военных в нынешней ситуации кроме как четко продуманными и в итоге добившимися необходимого результата нельзя, - считает полковник запаса Анатолий Дергилев. - Диалог, от которого ранее НАТО и США упорно отлынивали, наконец начат. Игнорировать российские интересы теперь точно никто не рискнет. При этом ни один российский солдат или даже беспилотник не нарушил ничьих границ. Все маневры были проведены на территории нашей страны, союзной Беларуси и в нейтральных водах".

"В то же время "горячие головы" в Киеве получили ушат холодной воды. Они поняли, что поддерживать их "западные партнеры" готовы только на словах. А как только на горизонте замаячила хоть какая-то угроза, к слову, выдуманная ими же самими, но Запад настолько уверовал в свою выдумку, что испугался и показал, насколько готов поддержать Украину, - продолжает Дергилев. - Эвакуация посольств, запрет полетов, рекомендации своим гражданам не ездить на Украину - такую "поддержку" получили украинские прозападные политики. Многие же украинские олигархи и чиновники так спешно покинули страну, что президенту Зеленскому даже пришлось призывать их вернуться".

"Важный итог проведенных и проводимых еще масштабных учений заключается еще и в демонстрации того, насколько оперативно мы научились разворачивать группировки войск, перебрасывать их на значительные расстояния. Это не позволит украинским "ястребам" рассчитывать на блиц-криг при потенциальном нападении на Донбасс", - заключил полковник.