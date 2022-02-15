Открыта сверхгигантская галактика Альцион

Международная команда астрономов открыла гигантскую радиогалактику Альцион, которая оказалась крупнейшей галактикой в истории наблюдений. При этом моделирование показало, что она продолжает расти.

Препринт исследовательской работы принят к публикации в журнале Astronomy & Astrophysics, а коротко о нем сообщает Science Alert. Обнаружить новый объект астрономам удалось благодаря наблюдению за так называемыми радиолепестками.

Подобные ответвления имеются у каждой крупной галактики, включая наш Млечный Путь. Они обычно расходятся из галактики-хозяина. Такие лепестки исследователи обнаружили при помощи низкочастотной интерферометрической сети LOFAR. Она состоит из примерно 20 тысяч радиоантенн, установленных в 52 точках по всей Европе

Эти лепестки буквально вывели астрономов на галактику, которая получила название Альцион. Она оказалась крупнейшим объектом в своем роде в истории наблюдений. По самым скромным оценкам, ее длина только в проекции составляет 4,99 плюс-минус 0,04 мегапарсека, или примерно 16,3 миллиона световых лет, а истинная длина еще больше.

Объект располагается примерно в трех миллиардах световых лет от Земли. Характеристики мегагалактики удалось измерить при помощи обзора Sloan Digital Sky Survey. Оказалось, что Альцион представляет собой типичную эллиптическую галактику, встроенную в нить космической паутины, масса которой примерно в 240 миллиардов раз превышает массу нашего Солнца. В центре этой галактики располагается сверхмассивная черная дыра, обладающая массой в 400 миллионов раз больше массы Солнца.

Исследователи отмечают, что за исключением огромных размеров все остальные параметры Альциона являются вполне обычными для таких галактик. Но это порождает новую загадку - почему при прочих равных условиях одни галактики способны вырастать до гигантских размеров, а другие - нет? Ученые не исключают, что способствовать росту могут условия взаимодействия галактик с космической паутиной.