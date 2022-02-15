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Игра Cyberpunk 2077 вышла на современных консолях PlayStation и Xbox

Текст:   Богдан Бобров
15.02.2022,  
20:25
Фото: CD Projekt RED Фото: CD Projekt RED
Фото: CD Projekt RED

Компания CD Projekt на онлайн-мероприятии REDstreams представила новую версию игры Cyberpunk 2077, специально разработанную для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

На современных приставках проект запускается в разрешении вплоть до 4k при 60 fps, а также имеет ряд значительных графических улучшений.

Патч вышел под номером 1.5. Обновление уже доступно для скачивания и содержит в себе ряд геймплейных изменений, с полным списком которых можно ознакомиться на официальном сайте игры.

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