Игра Cyberpunk 2077 вышла на современных консолях PlayStation и Xbox

Компания CD Projekt на онлайн-мероприятии REDstreams представила новую версию игры Cyberpunk 2077, специально разработанную для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

На современных приставках проект запускается в разрешении вплоть до 4k при 60 fps, а также имеет ряд значительных графических улучшений.

Патч вышел под номером 1.5. Обновление уже доступно для скачивания и содержит в себе ряд геймплейных изменений, с полным списком которых можно ознакомиться на официальном сайте игры.