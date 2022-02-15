Как граждане Чехии стали заложниками у собственных политиков

Судя по всему, Чехии грозит масштабный энергетический кризис. Тарифы на энергоносители выросли на триста процентов, а это автоматически вызовет за собой рост цен на основные потребительские товары и услуги, резкое подорожание жизни. Многие здесь считают, что последствия, к которым приводят подобные "цепные реакции", могут быть самыми разрушительными.

Кто играет "на трубе"

Что же стало причиной столь острой ситуации в стране, соседи которой вполне спокойно пережили зиму и не испытывали особых тревог по поводу цен на тепло и электричество? Речь идет о Венгрии, Польше и Словакии. Все серьезные специалисты, с которыми я беседовал в Праге, полагают, что их энергетика стала заложницей политических игр вокруг России и жертвой тех компаний, которые зарабатывают большие деньги на спотовых рынках.

Владимир Штепан в Чехии слывет одним из самых авторитетных экспертов в области энергетики. К его услугам не раз обращались крупные европейские корпорации и правительства ряда государств ЕС. Сегодня пан Штепан жестко критикует власти за провалы в энергетической политике и предрекает в ближайшем будущем новые проблемы.

- Сейчас обыватель еще не сознает в полной мере того, что произошло, - поясняет он. - Но уже вскоре энергетические компании начнут рассылать счета-фактуры и тогда возможны всякие неожиданности вплоть до социального взрыва. Инфляция у нас ровно в два раза выше, чем в других странах ЕС, и она имеет тенденцию к дальнейшему росту.

По мнению эксперта, причиной беды стало то, что в отличие от соседей Чехия не имеет государственных структур, которые отстаивали бы ее национальные интересы в области энергетики. Частники под нажимом антироссийской пропаганды или же по каким-то другим причинам не позаботились о заключении долгосрочных контрактов с "Газпромом".

Газ - а он в значительных объемах поступает в Центральную Европу из России - остается одним их основных источников тепла и электричества. А цены на голубое топливо у "долгосрочников" в три-четыре раза ниже, чем у тех, кто вынужден покупать газ на спотовом рынке.

- Только за счет заключения долгосрочных контрактов с "Газпромом" мы могли бы экономить более ста миллиардов чешских крон в год, - утверждает Владимир Штепан. - Сейчас эти деньги благодаря манипуляциям на фондовых биржах оседают в карманах всякого рода посредников. А ведь разумная энергетическая политика - это вопрос нашей национальной безопасности, залог развития государства.

Я поинтересовался, не рискует ли пан Штепан прослыть "русским агентом" за подобные высказывания.

- Надеюсь, моя репутация избавит от подобных неприятностей, - ответил он. - Мы сейчас создали группу таких же независимых экспертов под названием "Энергия - это не предмет роскоши" и будем добиваться полноценного взаимовыгодного сотрудничества с Россией. Европа не должна быть лишена дешевого и качественного российского газа.

Об угрозе нарастания кризисных процессов предупреждает и чешский популяризатор науки Вацлав Цилек, которого цитирует портал CRo: "Между ценами на энергоносители и ценами на продукты есть прямая зависимость. Резкий рост тарифов, которые сегодня в пересчете на покупательную способность граждан являются самыми высокими в Европе и мире, угрожает социальной стабильности".

Деньги на ветер?

Вся эта канитель, связанная с удорожанием тарифов, вновь вызвала интерес к стратегическим путям развития континентальной энергетики и, в частности, к тому, насколько реальны озвученные Брюсселем планы реализации "зеленой энергетики", которые означают закрытие ТЭЦ, работающих на угле и, как результат, значительное снижение уровня вредных выбросов в атмосферу.

Продолжается яростная дискуссия между Францией и Германией по поводу того, можно ли считать "зеленой" ядерную энергетику. Немцы, по сути, уже почти полностью извели свои атомные станции, а Париж, напротив, энергично наращивает долю АЭС в энергобалансе страны. В риторике ведущих европолитиков все громче звучат голоса в пользу возобновляемых источников энергии, а их оппоненты ставят под сомнение ставку на ветряки и солнечные батареи, считая, что они не смогут стать серьезной альтернативой атому и углеводородам.

Бывший секретарь комиссии по разработке государственной энергетической политики Гинек Беран в интервью "РГ" также выразил недоверие этим новациям. По его мнению, вокруг возобновляемых источников энергии сейчас много спекуляций, а их доля в энергобалансе большинства государств ЕС незначительна.

- Они нестабильны, зависят от капризов погоды, их экономический эффект сомнителен. В Чехии ветряные и солнечные источники дают менее одного процента потребляемой энергии. Даже в Германии, где эта доля значительно выше, основным ресурсом для выработки электроэнергии остается уголь, из-за чего в последние месяцы резко ухудшилась экологическая ситуация в некоторых регионах. Такого высокого уровня вредных примесей в атмосфере не было с 1990 года.

И в соседней Польше пока не намерены отказываться от угля, который кормит большинство здешних ТЭЦ. Причем это вопрос не только экологический, но и социальный: куда пристроить десятки тысяч горняков в случае закрытия шахт и карьеров?

Показателен недавний конфликт вокруг угольного карьера в польском городе Турув, который находится возле границы с Чехией. Живущие поблизости чехи давно жаловались на то, что горные выработки грубо нарушают систему подземных вод, вредят экологии. Спор между Варшавой и Прагой достиг такого накала, что пришлось вмешаться Брюсселю. В итоге от поляков потребовали выплатить соседям крупный денежный штраф и потратиться на целый ряд защитных сооружений.

Гинек Биран: Чехия выстрелила себе в ногу. А все потому, что здравый смысл подменен сомнительными политическими играми

Энергетический кризис в Чехии продемонстрировал также всю эфемерность надежд на прочность и комфорт общеевропейского дома. На континенте нет единой энергосистемы, которая позволяла бы разумно распределять энергию в зависимости от текущих потребностей государств. Нет единого понимания стратегии развития. И есть трещина между политикой, проводимой руководящими структурами ЕС и национальными интересами разных стран.

- Чехия выстрелила себе в ногу, - так подытожил наш разговор Гинек Биран. - А все потому, что здравый смысл подменен сомнительными политическими играми.