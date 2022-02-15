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15.02.2022 19:24
Рубрика: В мире

Как проходит первый с начала пандемии венецианский карнавал

Текст: Александра Кислухина
В Венеции стартовал знаменитый костюмированный праздник, который продлится до 1 марта. Наконец-то появилась возможность сменить медицинские маски на карнавальные: лишь за день до начала праздника власти Италии отменили обязательное соблюдение масочного режима на открытом воздухе. Однако и в 2022 году пандемия продолжает вносить свои коррективы в порядок проведения венецианского карнавала, первое упоминание о котором датируется 1094 годом.

Венецианский карнавал проходит ежегодно перед началом Великого Поста, в этом году девизом карнавала стала фраза "Помни о будущем". Его проведение от начала и до конца курирует Массимо Чеккето - художник-постановщик местного оперного театра "Ла Фениче".

Фото: EPA-EFE/PAVLO PALAMARCHUK
В Венецию после двухлетнего перерыва вернулся карнавал

Несмотря на то, что мэр Венеции Луиджи Бруньяро обещал жителям города и всем гостям карнавала максимальное приближение к атмосфере доковидного периода, многие из традиционных мероприятий были отменены, включая даже так называемый "Полет ангела", неотъемлемую часть карнавала с XVI века. "Полет ангела" во время карнавала можно было наблюдать на самой известной площади Венеции - площади Сан-Марко. Там с одноименной колокольни, высота которой насчитывает около ста метров, в крылатом костюме по стальному тросу спускался акробат. И если "Полет ангела" символизирует начало карнавала, то символом его окончания является уже также отмененная в этом году церемония под названием "Полет льва", во время которой все над той же площадью Святого Марка торжественно поднимают флаг Венеции, на котором как раз изображен крылатый лев.

Не состоится в этом году и конкурс карнавальных костюмов - мероприятие отменено во избежание большого скопления людей в одном месте. По этой же причине не будет проведено шествие Марий, во время которого 12 девушек, одетых в старинные костюмы, в сопровождении толпы проходят через весь центр города. Тем не менее на площади Сан-Марко установлена сценографическая инсталляция, доступная для осмотра гостям карнавала.

Пандемия коронавирусной инфекции - не единственное, что мешало проведению карнавала на протяжении всех веков его существования. Так, например, когда в 1797 году армия Наполеона захватила Венецию, которая в тот период была самостоятельным государством, карнавалы были упразднены вместе с независимостью республики. Известность и популярность, которые карнавал имеет сейчас, это событие получило в восьмидесятые годы прошлого века. Тогда муниципалитет Венеции принял решение возродить давнюю традицию, чтобы повысить внимание к постепенно уходящему под воду городу и помочь местным властям собрать деньги на его спасение.

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