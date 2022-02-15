Как работают нацпроекты в регионах

С помощью нацпроекта в регионах создают "умную" дорожную систему. А благодаря поддержке предпринимательства бизнесменами становятся не только взрослые, но и школьники. Как работают эти и другие нацпроекты?
Золотецкая библиотека в Карелии стала центром притяжения благодаря интернету
Поселок Золотец находится в девяти километрах от города Беломорска. В нем проживают около 500 человек. Библиотека активно сотрудничает со школой, детским садом, домом культуры, соцслужбами. Здесь обслуживают не только жителей поселка, но и близлежащих деревень Матигора, Выгостров, шлюзов №16 и 17.
Это более тысячи человек. У многих нет выхода в интернет из дома. Поэтому библиотека стала для них окном во Всемирную сеть. Читатели приходят сюда, чтобы поискать необходимые для себя сведения, почитать статьи, распечатать советы и рекомендации, пообщаться с друзьями. Сотрудник библиотеки всегда поможет разобраться в огромном пространстве интернета, найти нужные ресурсы, сохранить важную информацию.
Как рассказала "РГ" директор Беломорской библиотечной централизованной системы Наталья Щурихина, Золотецкую библиотеку подключили к широкополосному интернету. Здесь есть моноблок, интернет-раздача.
В Карелии уже большинство библиотек подключено к Сети. В регионе работает система удаленного обслуживания читателей на основе IT-технологий, в том числе электронная доставка документов, виртуальные справочные, электронные библиотеки. Этим пользуется и Золотецкая библиотека.
Вся эта работа в регионах страны ведется в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" нацпроекта "Цифровая экономика" и были подключены к интернету. В Красноярском крае за три года к интернету подключили 2,5 тысячи социально значимых объектов. Это органы власти и местного самоуправления, школы, техникумы и колледжи, медицинские пункты на селе, объекты МЧС, МВД. А также - библиотеки и дома культуры.
Сейчас начали создавать информационно-коммуникационную инфраструктуру на участках мировых судей. Проект рассчитан на три года. Необходимое оборудование уже доставлено. Кроме того, с этого года будет создаваться такая инфраструктура в школах, техникумах и колледжах. "Этот проект рассчитан на два года", - отметил министр цифрового развития Красноярского края Николай Распопин.
В пермском центре здоровья запустили уникальный подкаст с советами докторов
Также пермские медики первыми в России реализовали уникальный проект "Советы докторов". Это подкаст, размещенный на интернет-площадках. Вышло уже 17 выпусков. И все желающие могут, подключившись, прослушать рекомендации врачей, например, на темы "Сладко есть или сладко жить? Выбор за вами, а мы подскажем!", "В любой непонятной ситуации начинай ходить. Скандинавская ходьба для всех!" и другие. "Наша основная задача - максимально увеличить число людей, ведущих здоровый образ жизни, - говорит Юлия Власова, главврач Центра здоровья.
В рамках нацпроекта "Демография" центр реализует проекты "Старшее поколение" и "Врачебный десант". С их помощью проверяют здоровье у пожилых пермяков и работников предприятий. Недавно в Мотовилихе более 30 пермяков "серебряного" возраста прошли экспресс-диагностику. Им сделали общий анализ крови с определением уровня сахара и холестерина, измерили глазное давление, пульс, объем легких. А во время "Врачебного десанта" доктора выезжают на предприятие, где читают лекции о здоровом образе жизни.
По словам начальника Центра здоровья Людмилы Мокеевой, его специалисты подготовили программу укрепления здоровья на рабочем месте. Пройдет анкетирование сотрудников, определены ключевые факторы риска заболеваний. Также идет паспортизация муниципальных образований, включая анализ данных о продажах алкоголя и табака, овощей и фруктов, доступности спортивных объектов. Это позволит выявить приоритеты формирования здоровой среды для кировчан.
Справка "РГ"
В центрах здоровья любой гражданин России может бесплатно получить рекомендации по здоровому образу жизни и отказу от вредных привычек. Обследование можно пройти бесплатно один раз в год.
Потребуется паспорт и полис ОМС. Адреса центров доступны на официальном портале Минздрава России о здоровом образе жизни takzdorovo.ru. Также рекомендации по здоровому образу жизни можно получить по телефону "горячей линии" 8 800 200 0 200.
В Кирове установят интеллектуальные транспортные системы
А до конца года таких "умных" электронных регулировщиков будет более полусотни. А еще установят или заменят более тысячи дорожных знаков, смонтируют комплексы фотовидеофиксации. А на региональных дорогах построят тротуары и установят электроосвещение. Все эти изменения - часть интеллектуальной транспортной системы.
Как пояснил руководитель отдела транспорта города Кирова Артем Драчков, эта система включает в себя модули, которые контролируют пассажирские перевозки, потоки транспорта, а также помогают снизить аварийность и обеспечить безопасность на дорогах.
На въездах в город установят четыре табло с информацией для водителей: погодных условиях, оптимальном скоростном режиме, ситуации на дороге. Это поможет выбрать маршрут в объезд пробок.
В планах - установить 378 камер телеобзора на перекрестках и экологические датчики, чтобы контролировать загрязненность воздуха. В городе появятся три мобильные метеостанции, которые в режиме онлайн передадут подрядным организациям, ответственным за содержание улично-дорожной сети, информацию о виде и количестве осадков, температуре воздуха и других параметрах. Будет создано и приложение для мобильных телефонов, помогающее водителю поймать зеленую волну светофоров.
"Умную" дорожную систему создают и в других регионах.
Установку интеллектуальных транспортных систем в населенных пунктах, где проживает свыше 300 тысяч человек, проводят по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". В 2021 году эти работы охватили 24 региона. С этого года количество регионов возросло до 42.
"Умные дороги" помогают жителям безопасно и с большим комфортом передвигаться по городу. А городским службам строить оптимальный маршрут в объезд пробок, отслеживать передвижения общественного транспорта в онлайн-режиме, "разгружать" перекрестки. А также проектировать более удобную для пешеходов инфраструктуру, своевременно контролировать состояние дорожного полотна.
Программа по внедрению интеллектуальных транспортных систем стала логичным дополнением к комплексному развитию дорожно-транспортной инфраструктуры.
Нацпроект "Производительность труда" помог тульской фармацевтической компании
Компания выпускает более 100 наименований лекарственных препаратов, семь из которых относятся к списку жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. В качестве пилотного проекта выбран процесс производства суппозиториев (свечи). Рабочая группа из сотрудников компании и экспертов Регионального центра компетенций составила план по увеличению выпуска продукции из 20 мероприятий. Среди них - автоматизация маркировки продукции "честный знак". "Раньше этот штрихкод ставили вручную. Представьте, - говорит начальник смены Александр Алексеенко, - идет конвейер, свечи упаковывают в коробочку. А потом на выходе их из коробочки вручную вытаскивают, чтобы поставить код. Ручная агрегация требовала двух человек, сейчас работает один. И таких вроде бы мелочей обнаружилось множество".
Изменили организацию рабочего места, и упаковщицам стало удобнее работать, техпроцесс ускоряется. Впрочем, о конечном результате можно будет судить через пару месяцев. А у компании "Алтайвитамины" (г. Бийск) уже есть результаты. На пилотном потоке, где изготавливают витамины "Ревит", удалось увеличить выработку на 30 процентов и на треть сократить время протекания процессов. В ближайшие два года предприятие планирует добиваться такого же увеличения выработки на всем производстве. Оптимизировать работу пилотного участка на первом этапе тоже помогали специалисты Регионального центра компетенций и привлеченные эксперты. При поддержке центра 13 работников освоили технологии бережливого производства, а в конце прошлого года еще 15 сотрудников прошли обучение на "Фабрике офисных процессов". По словам руководителя проектов Светланы Миняевой, это позволило создать команду, которая готова обеспечивать совершенствование производственных процессов. На предприятии уже составили план внедрения инструментов бережливого производства на всех участках до конца 2023 года.
Российские школьники занялись бизнесом и неплохо зарабатывают
Идея родилась у педагогов из Красноярского краевого дворца пионеров. Ее поддержали в сети центров "Мой бизнес", которые работают в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". К созданию "Лабораторий бизнеса" уже подключились около 30 организаций из разных районов края. Они готовы предоставить свои площади, чтобы подростки могли узнать, как создать свое дело.
"Это будут клубы в школах, библиотеках, домах культуры и других организациях, - рассказал "РГ" руководитель краевого школьного бизнес-движения Сергей Ведерников. - Все желающие пройдут обучение по спецпрограммам. И смогут создать свой бизнес-проект".
Система клубов заработает уже в марте. Желающих учиться много. Среди них - десятиклассница Ира Пинчук: "Моя мечта - создать маленькое ателье. А там, возможно, повезет, и я стану известным дизайнером". Юные предприниматели с перспективными проектами могут рассчитывать на поддержку. Об этом сообщил первый заместитель руководителя региональной сети центров "Мой бизнес" Александр Черников.
Своему делу могут обучиться и пермские школьники. Центр "Мой бизнес" открыл для них бизнес-акселератор "Бизнес Kids". Победители получат гранты. Созданные школьниками бизнес-планы оценят опытные специалисты.
Бизнес-акселератор проходит в крае уже третий раз. Одним из первых победителей стала Каролина Мамедова. Еще учась в школе, она создала модельную студию, где преподают хореографию, стилистику, мейкап, фитнес и продвижение в соцсетях для юных моделей. "Полученные деньги мы вложили в аренду помещения и дальнейшее обучение, - сказала Каролина. - Создали свой бренд одежды и начали выпускать дизайнерские балаклавы".
Еще одни победители начали производство пледов, брелоков, ошейников, футболок, толстовок для собак. Сейчас они зарабатывают на этом более 50 тысяч рублей в месяц.
Справка "РГ"
Центры "Мой бизнес" действуют во всех регионах и в 200 муниципалитетах.
Они помогают начинающим предпринимателям создать и развивать свое дело. В них также есть бизнес-клубы для школьников и студентов. Обучение бесплатное или на льготных условиях. Можно выбрать удобный формат: от онлайн-программ до мастер-классов, тренингов и семинаров.
Работа ведется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
Россияне открыли мастерскую игрушек и органическую ферму благодаря нацпроекту
Воплотить мечту помог нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", в рамках которых открываются центры "Мой бизнес". Там любой желающий может открыть свое дело и пройти обучение.
В мастерской Аллы делают миниатюры фруктов, ягод и готовых блюд для развивающих детских игр. Полимерная глина после "запекания" становится прочной, поэтому морковки из духовки от самарского предпринимателя пользуются спросом. Ведь дети не могут их сломать, а, значит, игрушки можно передавать по наследству.
"Сначала я делала их для родных и друзей. Незаметно домашнее увлечение переросло в работу по заказам, - рассказала Алла Ковалик. - Тогда помогли отзывы родственников, заработало "сарафанное радио". Поэтому решила создать аккаунт в социальной сети и начала заниматься активным развитием своего дела".
Как только в регионе запустили пилотный проект по налогу для самозанятых, девушка зарегистрировала свой бизнес. Надо сказать, что для самозанятых действуют меры поддержки, например, обучающие бизнес-тренинги. Алла прошла курс "Шаг к бизнесу", получила навыки по работе с конкурентами и продвижению продукции.
У нее уже был опыт учебы и в федеральном образовательном проекте "Мама-предприниматель". За победу в нем с проектом мастерской "Морковки из духовки" Алла Ковалик получила 100 тысяч рублей. Потратила на развитие бизнеса. А расширить рынок сбыта помогло участие в ярмарках для самозанятых, которые организует областное минэкономразвития и центр "Мой бизнес".
Сначала девушка работала в домашней мастерской. Но когда зарегистрировала торговую марку, то арендовала отдельное помещение. "Какие планы? В первую очередь, набрать штат сотрудников, увеличить объемы производства, найти новые каналы продаж, - делится Алла Ковалик. - Я очень благодарна за те меры поддержки, которые очень серьезно помогают в самом начале пути".
Нацпроект помогает и пермской семье Вилисовых. Сейчас супруги обустраивают органическую ферму в двадцать гектаров. Здесь появится питомник, где будут выращивать саженцы ягодных, декоративных и хвойных сортовых растений. "Мы с мужем еще в 2018 году купили старый дом в деревне, - говорит Татьяна Вилисова. - Отремонтировали его, поставили теплицу, засадили участок плодовыми растениями и убрали бурьян. Уже второй год получаем с этого участка хороший урожай овощей и ягод".
В этом году Вилисовы хотят переехать сюда на постоянное жительство, чтобы быть рядом с фермой и каждый день работать на ней. Так как для создания питомника одного желания мало, Вилисова в прошлом году прошла обучение по специальности растениеводство. Учится она и сейчас. А чтобы получить капитал для развития питомника, супруги запустили краудфантинговый проект на платформе планета.ру.
Вилисовы уже разработали логотип своего питомника и в этом году начнут выращивать саженцы. Пермские фермеры надеются, что первые клиенты у них появятся уже осенью.
Справка "РГ"
Многие россияне открыли свое дело благодаря нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
В каждом регионе создана инфраструктура поддержки предпринимателей. Она ориентирована на помощь при открытии и развитии своего дела. В ее состав входят центры поддержки предпринимательства "Мой бизнес", микрофинансовые организации, бизнес-инкубаторы, технопарки. В центрах "Мой бизнес" можно оформить статус индивидуального предпринимателя, провести аудит компании. Узнать о мерах господдержки и как ими воспользоваться. Получить услуги маркетинга и продвижения на рынке, в формате "одного окна" открыть свое дело, получить консультацию по кредитованию, налогообложению, бухучету.