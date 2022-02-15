Как заработать на видео из TikTok

Ролик российского блогера в TikTok, который снимает видео про авиацию, за месяц набрал 2,5 млн просмотров. Это очень большое количество просмотров для социальной сети, в среднем, даже у популярных тиктокеров ролики набирают от 500 тыс. просмотров. Сколько можно заработать на роликах в TikTok и как сделать так, чтобы вас заметили, "РГ" рассказали специалисты по связям с общественностью.

"Несмотря на красивую цифру, рекламодателям важно не количество просмотров одного ролика, а стабильность этих просмотров, им нужны гарантии выполнения целевых показателей своей рекламной кампании, - говорит Татьяна Иванова, CEO агентства hello blogger. - Если ролик "выстрелил" один раз, это, безусловно, хорошо для автора, но для бренда это еще не повод для активного сотрудничества, особенно если предыдущие ролики набирали 2-3 тысячи просмотров. Агентство или бренд, возможно, возьмут такого блогера "на карандаш" и начнут следить за ним более внимательно, но особенность TikTok в том, что если ты "залетел в реки" один раз, это не значит, что так случится снова - алгоритмы площадки непредсказуемы".

По ее словам, в TikTok можно получать деньги за участие в рекламных коллаборациях в виде челленджей (испытаний - прим. "РГ") или нативных интеграций или за продвижение музыкальных треков. "Если блогер будет регулярно набирать по 2,5 млн просмотров (без откровенного треш-контента), к нему, скорее всего, придет агентство, которое будет в дальнейшем предлагать рекламные контракты. Ориентируясь на средние цены рынка, при таких регулярных просмотрах можно зарабатывать от 450 000 рублей и выше за один рекламный ролик", - заключила Иванова.

Для монетизации своего аккаунта нужно размещать ролики, которые привлекают внимание либо своей проблематикой, либо развлекательным характером, продолжает Иван Самойленко, управляющий партнер агентства B&C Agency. "Многие блогеры специально снимают постановочные видео, различные розыгрыши, которые интересны молодежи, с юмористическим уклоном. Все зависит от контента - чем чаще размещаешь интересные видео, тем больше становится аудитория. А чем больше подписчиков у блогера, тем больше становится возможностей для заработка - от платной подписки до получения рекламных бюджетов от компаний", - резюмирует он.