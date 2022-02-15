Какие профессии и сферы занятости могут исчезнуть из-за пандемии

Пандемия коронавируса значительно ускорит переход человечества на новый этап развития, но вместе с тем может вызвать сильную социальную напряженность, считают ученые НИУ "Высшая школа экономики" и МГУ Леонид Гринин, Антон Гринин и Андрей Коротаев.

Пандемия повысила роль медицины. На ее бесперебойную работу и развитие во всем мире стали тратиться колоссальные деньги - как бюджетные, так и частные. Разработка вакцин дала толчок для инновационных прорывов в биотехнологии и генной инженерии. А потребность в изоляции и социальном дистанцировании спровоцировала внедрение онлайн-технологий, в том числе в таких областях, как дистанционное медицинское обслуживание или удаленная психологическая помощь, биометрия (в частности, бесконтактная).

Появилось дистанционное образование, работа из дома, онлайн-фитнес, онлайн-услуги. С одной стороны, вроде и удобно, но, с другой, если и дальше так дело пойдет, то можно вообще обойтись без работников. Лекции будут читать голосовые помощники, тренировки в спортзалах проводить роботы. Они ж и больных проконсультируют в поликлиниках. Стоит ли в ближайшие годы ждать серьезных трансформаций на рынке труда и вымирания традиционных массовых профессий?

Первый заместитель декана факультета социальных наук и массовых коммуникаций, профессор департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Павел Селезнев согласен, что пандемия ускорила прогресс в медицине и поставила эффективность современных систем здравоохранения по всему миру в фокус общественного внимания. Также совершенно очевидно, что коммуникационные технологии, особенно в области дистанционного общения, приобрели невероятную популярность.

"Но справедливости ради надо отметить, что перенос коммуникаций в интернет начался не вчера, поэтому эпидемия ковида лишь ускорила этот процесс. То же самое можно сказать про дистанционную работу и дистанционное образование. Однако говорить о том, что дистант захватит весь мир по итогам эпидемии, было бы неправильно. Сегодня, как показывают исследования, число работников на дистанте в российском бизнесе не превышает 10 процентов. И еще около трети сотрудников сочетают работу в офисе и дистант. При этом он очевидно не станет доминирующим, потому что очень многие профессии не поддаются переводу в новый формат. Что касается дистанционного образования, то многие преподаватели, обучающиеся и их родители сходятся во мнении, что оно не обеспечивает высокого качества знаний. И элитное образование останется очным", - подчеркивает эксперт.

Что касается влияния интернет-технологий и искусственного интеллекта на структуру занятости, то вряд ли она в ближайшие годы претерпит глобальные изменения. "Разговоры про исчезновение таких профессий, как курьер, сотрудник контакт-центра или бухгалтер, я слышу уже наверное не меньше 10 лет. Но сотрудники контакт-центров и бухгалтеры по-прежнему востребованы на рынке труда, а эксперименты с роботизированными бухгалтерами и юристами часто заканчиваются провалом и финансовыми потерями, а спрос на курьеров, например, только растет", - добавляет Селезнев.

Он также отмечает, что эпидемия поставила на повестку дня новые острые вопросы социального управления и демократии. Во многих странах ограничения, накладываемые на граждан, встречают острое сопротивление. "Сегодняшние западные общества все в меньшей степени соответствуют потребностям людей в повышении качества жизни, о чем наглядно свидетельствует различная социология. И новые технологии в области коммуникаций и искусственного интеллекта могут способствовать решению этих проблем, создав прозрачную и общедоступную информационную среду", - считает эксперт.

Доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" Людмила Иванова-Швец видит основные риски постпандемийного общества в усилении депрессивных настроений.

"Уходит живое общение, у некоторых групп населения, особенно молодежи, появилась новая реальность, что может привести к психологическим проблемам, стрессам, депрессивным состояниям, психологическому выгоранию. А со стороны бизнеса усиливаются программы контроля, что приводит к вторжение в личную жизнь, и это дополнительно негативно влияет на общество", - уверена эксперт. Она также обращает внимание на тот факт, что переход на новые дистанционные формы занятости в будущем действительно окажет влияние на многие сферы экономики. Например, снижается необходимость в больших офисных пространствах, что может привести к упадку в сегменте деловой недвижимости. К тому же офисы - это не только красивые кабинеты, но и тысячи рабочих мест для людей, которые поддерживают функционирование мест для работы - начиная от компьютерщиков и секретарей, заканчивая охранниками и уборщиками.