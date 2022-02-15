Кардиолог Иванов призвал россиян не повторять упражнения за олимпийцами

Сегодня некоторые люди, вдохновленные достижениями чемпионов на проходящих в Пекине Олимпийских играх, также стали резко увеличивать нагрузки на тренировках. Однако кардиолог, заведующий центром кардиологии и терапии Больницы Российской академии наук Константин Иванов предупредил, что для нетренированных людей это может быть опасно для сердца.

"Люди стали не только активно смотреть Олимпиаду, но и повторять за спортсменами, которые стремятся занять пьедестал. К сожалению, достаточно часто это заканчивается трагедиями", сказал эксперт в интервью радио Sputnik. По его словам, стремиться вслед за спортсменами к достижению высоких результатов становится модно, но это опасно.

При высоких спортивных нагрузках сердце может сокращаться более 200 раз в минуту, перекачивая до 35 литров крови. Это огромная нагрузка даже для профессиональных спортсменов, которые долгое время тренировались, и сердце у них адаптировано к такому режиму работы. Неподготовленному человеку во время физических занятий нужно следить, чтобы частота пульса не превышала 120-140 ударов в минуту.

При возникновении серьезных проблем со здоровьем - обратитесь к врачу.