Кассационный суд объяснил, как правильно писать жалобы

Первый кассационный суд общей юрисдикции сделал принципиальное важное разъяснение, в каких случаях жалобы граждан должны оставаться без рассмотрения. То есть фактически лететь в мусорную корзину. Точнее: возвращаться гражданину, чтобы тот сам порвал бумагу и выбросил.

Составить и отнести жалобу в суд лучше доверить профессионалу. Фото: Gettyimages

Например, даже не взглянет суд на жалобу, написанную разноцветными чернилами. И уж точно не станет разбираться, что к чему, если заявление написано матом. Хотите справедливости: пишите грамотно и аккуратно. Разъяснения важны для каждого из нас - кто собирается в суд и кто никогда туда не собирается. Мало ли что: не жалуетесь сами - могут пожаловаться на вас. И если решение вам не понравится, то волей-неволей жаловаться придется уже вам самим. Поэтому современный человек должен быть готов ко всему. В правовом смысле. Сегодня у граждан стало хорошей привычкой решать свои вопросы в суде. Это говорит и о росте правовой культуры, и о доверии к судебной систем

Как рассказал недавно председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев, за девять месяцев прошлого года судами рассмотрено по первой инстанции 16 миллионов 811 тысяч гражданских дел, 3 миллиона 469 тысяч административных дел, 1 миллион 205 тысяч экономических споров, 6 миллионов 612 тысяч дел об административных правонарушениях и 567 тысяч уголовных дел в отношении 575 тысяч лиц.

"Судебная нагрузка за этот период превысила объем работы судов за аналогичный период прошлого года на 1 миллион 288 тысяч дел, или на 5 процентов", - заявил Вячеслав Лебедев. А ведь были еще апелляционные и кассационные жалобы. Так что лучше не отвлекать судей глупостями и серьезно подходить к составлению судебных документов. В качестве примера кассационный суд привел дело некоего гражданина В., осужденного за что-то в Саратовской области. За что именно - не так важно, так как уголовное дело было возвращено кассационным судом назад в Саратов.

Причина в том, что "кассационная жалоба осужденного была выполнена красителями разных цветов, на разных по формату листах, нумерация листов не совпадала, часть текста жалобы отсутствовала".

В другом случае жалоба была возвращена осужденному (тоже, кстати, из Саратовской области), потому что он забыл поставить под ней свою подпись. А некий осужденный из Брянска не написал, какое решение просит принять суд кассационной инстанции по результатам рассмотрения жалобы. Снизить наказание? Или оправдать? Или что? Вопросы перед судом надо ставить четко и ясно. "Кассационные жалоба, представление должны отвечать требованиям, предусмотренным ст. 401.4 УПК РФ", - подчеркнуто в обзоре.

Если жалоба содержит нецензурную брань, ее могут вернуть

Да, в данном случае речь о жалобах по уголовным делам. Но требования к жалобам есть и в ГПК, и в Кодексе административного судопроизводства, и в АПК. И правила во многом аналогичны. Так что, готовя обращение в суд, гражданин должен изучить требования.

Практика показывает: люди часто ошибаются и подают документы, вызывающие раздражение у судей. Не содержанием, а формой.

Первый кассационный суд в своем обзоре привел 13 дел, когда жалобы возвращались из-за каких-то несоответствий требованиям. И еще 17 дел, когда жалобы возвращались из-за того, что были поданы не тем, кем положено.

Важно!

Выбирайте выражения

Кассационный военный суд в своем обзоре судебной практики: "Апелляционная жалоба может быть возвращена лицу, ее подавшему, только в случае, если жалоба содержит нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу участников процесса или иных лиц".

Однако в данном случае стоит особо обратить внимание на слово "только", так как суд фактически потребовал отделять прямую нецензурщину и оскорбления от просто жестких претензий.

"Указание в жалобе на заведомую ложность показаний допрошенных по делу лиц, а также на неправомерные действия органа следствия само по себе не может рассматриваться в качестве оскорбительного и провокационного", - пояснил Кассационный военный суд.

Хотя на практике некоторые люди действительно пишут жалобы слишком эмоционально. Например, как-то в "РГ" обратился некий истец, просивший написать о его деле. В подтверждение своей правоты он показал апелляционную жалобу, составленную им самостоятельно. "Только невежественный, глупый, недалекий, продажный судья не мог понять из моих четких, кристальных, ясных, правильных объяснений..." и так далее. Возможно, формально жалоба и подходила под все требования. Но вряд ли можно радужно оценивать ее перспективы. Несмотря на все "кристальные и правильные" объяснения истца.

Что же касается нецензурных выражений, то, по словам адвоката Вячеслава Голенева, в случае их обнаружения в тексте документа жалоба будет возвращаться из-за несоблюдения требований к государственному языку.

"Это идет через системное толкование нормы о языке судопроизводства и норм о требованиях к форме и содержанию жалобы, - говорит он. - Многие требования к тексту жалоб вытекают из общих представлений о культуре (в том числе правовой), нравственности и этики в обществе".

Так что, подчеркивает юрист, большинство требований одинаковы. Безусловно, для подготовки обращения в суд лучше обращаться к профессионалу.

23,4 миллиона гражданских споров рассмотрели суды первой инстанции в 2021 году. Данные Верховного суда России

"Адвокат как независимый правовой советник, принятый адвокатским сообществом как его часть (в "сообщество, сословие равных"), проверен сообществом на предмет знания юридической и в особенности - адвокатской этики, - говорит Вячеслав Голенев. - Поэтому именно адвокат во многом знает, как правильно изложить (с учетом его специализации) текст процессуального документа. В частности, жалобу в суды проверочных инстанций: в апелляцию, кассацию".

В целом же, продолжает Голенев, текст должен быть строго деловым, но кратким, емким и даже немного ярким.

Прямая речь

Вячеслав Лебедев, председатель Верховного суда России

В 2021 году правосудие в РФ осуществлялось в основном с высоким качеством и в разумные сроки.

По первой инстанции рассмотрено более 39 млн дел различных категорий. Верховным судом России продолжена работа по обеспечению единообразия судебной практики.

В прошлом году принято 12 постановлений пленума Верховного суда.

Президиум Верховного суда утвердил 11 обзоров судебной практики, которые содержали более 300 правовых позиций.

Реализуемая в РФ концепция совершенствования судоустройства, судопроизводства и правового статуса судей, безусловно, способствует верховенству права, правовой защищенности граждан и бизнеса и расширению доступа к правосудию.