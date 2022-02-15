Киев обратился в НАТО за помощью

Украинские власти запросили у руководства НАТО международную помощь на случай потенциальной чрезвычайной ситуации. Эту информацию подтвердили в самом Североатлантическом альянсе.

"Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины готовится к крупномасштабным чрезвычайным ситуациям различного характера, которые могут затронуть гражданское население, - передает ТАСС комментарий пресс-службы НАТО. - В соответствии с необходимыми процедурами, Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы (EADRCC) получил 15 февраля запрос международной помощи со стороны Украины".

О реакции альянса на это обращение пока ничего не сообщается.