Ключ к тайнам. Мистика самой старой библиотеки Европы

Библиотека Страговского монастыря в Праге считается одной из самых старых в мире. Ее раритеты пришли к нам из IX века, а что касается основных фондов, то они хранят несметное число книг, рукописей, других документов раннего Средневековья. По официальным данным, под сводами старинных залов монастыря сейчас находится более ста тридцати тысяч уникальных единиц хранения, среди которых полторы тысячи первопечатных изданий.

Страговский монастырь сам по себе является одним из чудес Праги. Фото: Владимир Снегирев/РГ

Удивительны в своем роде и сами помещения Страговской библиотеки. Два основных зала - Философский и Теологический - представляют собой шедевры старинной классической архитектуры, а соединяющий их зал Курьезов полон всяких исторических чудес. Поэтому первый вопрос, заданный директору библиотеки Эвермоду Шидловски, был таким: "Как правильнее относиться к этому уникальному объекту - как к музею или как к библиотеке"?

- Когда-то каждый монастырь имел свою библиотеку, Страговский, основанный орденом премонстрантов, не был исключением. Это и музей, и собрание книг. Мы не знаем, к сожалению, как выглядела библиотека в своем первоначальном виде, потому что не сохранилось то здание. Она горела, ее грабили в ходе Гуситских войн и захвата Праги шведами. С конца XVI и до половины XVII века в верхней части этого здания, где мы находимся, стала размещаться библиотека, а на первом этаже - церковная школа для мальчиков. Затем, когда начали перестраивать другую часть монастыря, появился зал, который сейчас называется Теологическим. И только в 1727 году библиотека приняла сегодняшний вид.

В Теологическом зале сейчас только религиозная литература, а в Философском - труды по юриспруденции, математике, истории, философии, медицине, астрономии, другим наукам.

Поясню, откуда в этом зале появились такие красивые полки и шкафы из орехового дерева. Их привезли из другого монастыря, который существовал рядом с городом Зноймо и был закрыт по распоряжению римского императора Иосифа II. Аббат Страговского монастыря, купив эти полки, вдруг понял, что по своим размерам они не вмещаются в пространство Философского зала. И тогда было принято решение перестроить зал. Таким образом, это единственная библиотека в мире, которую строили под книжные полки, а не наоборот.

Под сводами Теологического зала хранятся церковные манускрипты. Фото: Владимир Снегирев/РГ

Эти роскошные интерьеры, которые сейчас вызывают изумление у всяк входящего, являются редкостью или были типичными для средневековых книгохранилищ?

Эвермод Шидловски: Библиотека в Европе всегда считалась важным местом и должна была отвечать определенным эстетическим требованиям. Убранство каждой соответствовало традициям того периода, в который библиотека появилась. Готика, ренессанс, барокко, классицизм. Украшали не для того, чтобы поразить посетителей, так проявлялось уважение к знанию.

Кто сегодня может воспользоваться этим богатством? Только избранные?

Эвермод Шидловски: Любой человек. У нас два вида посетителей. Туристы приходят сюда как в музей, им доступен для осмотра зал Курьезов, они могут полюбоваться, но только из-за дверей, убранством Теологического и Философского залов, а также увидеть нашу уникальную картинную галерею, которая содержит немало шедевров мирового значения. И вторая категория - студенты, аспиранты, исследователи, которые могут работать с книгами и рукописями в читальных залах. На дом наши книги не выдаются. Также вам могут отказать в предоставлении самых древних рукописных текстов, зато получите их в цифровом формате.

Процесс оцифровки мы начали в 2001 году, он проходит при поддержке нашего министерства культуры. За год удается оцифровать двадцать-тридцать документов, больше не позволяют финансы. В первую очередь мы пытаемся перевести в цифру рукописи и первопечатные документы.

Бесценные книги Страговской библиотеки доступны всем. Фото: Владимир Снегирев/РГ

Самые-самые раритеты датируются IX веком? Непостижимо, как эти древности дожили до наших дней. Есть, видимо, какие-то секреты на сей счет?

Эвермод Шидловски: Их содержат в отдельном помещении-сейфе, там полная темнота, поддерживается нужный температурный режим и уровень влажности.

Кроме того, важное место в нашей работе занимает реставрация древних документов - вот там действительно есть много разных тонкостей и секретов.

Вы на государственном обеспечении?

Эвермод Шидловски: Нет, нас содержит Страговский монастырь. Если точнее, то мы на самообеспечении, до пандемии нам вполне хватало тех средств, которые получали от продажи билетов туристам, их было примерно двести тысяч в год.

Штат невелик - всего двенадцать человек, они обслуживают и библиотеку, и картинную галерею, которая вместе с библиотекой составляет единый научно-исследовательский и культурный центр.

Как правило, нас не обходят вниманием и всякие именитые гости, которые приезжают в Прагу. Среди них были принц Чарльз, российский президент Медведев, главы государств ФРГ, Индии, Китая, госпожа Меркель, Папа Бенедикт, министры, генералы, деятели культуры и науки. Посещение библиотеки Страговского монастыря является частью официального протокола для именитых визитеров столицы Чешской Республики.

Взять в руки живую книгу или познакомиться с цифровой копией - это вовсе не одно и то же

Правильно ли считать, что все хранящиеся у вас книги и рукописи хорошо изучены, или какие-то открытия еще могут быть?

Эвермод Шидловски: Несколько лет назад к нам приходил исследователь, который просил дать ему на изучение трактат древнеримского архитектора Витрувия. Прежде его изучали неоднократно, но никто не обращал внимание на пометки, сделанные на полях. А наш посетитель выяснил, что они принадлежат перу Джулиано да Сангалло, одному из величайших архитекторов эпохи Возрождения.

Интерьеры Философского зала поражают своей роскошью. Фото: Владимир Снегирев/РГ

Понятно, что все ваши раритеты бесценны. И понятно также, что многие из них - это предмет вожделения коллекционеров, букинистов, что на аукционах их можно очень выгодно сбыть. Были в истории случаи, связанные с покушениями на редкие книги?

Эвермод Шидловски: Когда мы в 1991 году делали инвентаризацию, то обнаружили, что за те сорок лет, что монастырь был закрыт, а библиотека считалась государственным учреждением, пропали некоторые документы. Пострадали те атласы XVII века, из которых вырвали карты, - они пользовались особым спросом у антикваров.

Чтобы вы понимали цену вопроса, скажу, что недавно наше правительство приобрело две страницы старинных хроник, заплатив за них на аукционе десять миллионов крон.

Страговский монастырь - место, безусловно, мистическое. Наверняка и с библиотекой связаны какие-то колдовские истории…

Эвермод Шидловски: Недавно у нас был автор "Кода да Винчи" Дэн Браун, он обещал написать очередной бестселлер на материалах Страговского монастыря, ждем. Немецкий президент Штайнмайер тоже был у нас и пообещал, что обязательно еще вернется. А потом пояснил: "Только не воспринимайте это как угрозу". Принц Чарльз, которого водили по нашим чертогам, увидел закрытую комнату и попросил ее отворить. Ему говорят: там склад, где уборщица держит свои швабры. "Нет, я хочу ее увидеть". Ему открыли - и на принца обрушились ведра, тряпки, веники. Охранники выхватили пистолеты, решив, что это покушение.

Разделяете ли вы опасения насчет того, что интерес у молодежи к бумажной книге падает, все уткнулись в гаджеты?

Эвермод Шидловски: Я бы не стал печалиться по этому поводу, потому что вижу и в трамваях, и в метро людей с книгами в руках. Если же говорить о Страгове, то у нас нет беллетристики, здесь источники определенного рода, и к ним всегда будет интерес у молодежи, изучающей историю. Взять в руки живую книгу или познакомиться с цифровой копией - это вовсе не одно и то же.

… Завершив свой рассказ, пан директор отпер огромным ключом кованую дверь Теологического зала и пригласил нас совершить экскурсию по своим владениям. Он позволил взять в руки старинные фолианты и пройтись по тем помещениям, куда доступ обычным посетителям запрещен. Удовольствие, скажу я вам, непередаваемое.

Автору повезло держать в руках манускрипт XV века. Фото: Владимир Снегирев/РГ

Визитная карточка

67-летний Эвермод Г. Шидловски возглавляет библиотеку с 1990 года, то есть сразу после крушения социализма в Чехословакии и возобновления работы Страговского монастыря. По образованию он историк. В Братиславе изучал теологию, в Праге - архивное дело, стажировался в Риме.

Этот монастырь, расположенный на Градчанах, откуда открывается лучший вид на Прагу, очень популярен у гостей чешской столицы. Кроме стариной библиотеки и картинной галереи их привлекает сюда возможность совершить волшебную прогулку по средневековым улочкам, а также отведать знаменитого монастырского пива.