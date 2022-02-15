Ключ к тайнам. Мистика самой старой библиотеки Европы

Удивительны в своем роде и сами помещения Страговской библиотеки. Два основных зала - Философский и Теологический - представляют собой шедевры старинной классической архитектуры, а соединяющий их зал Курьезов полон всяких исторических чудес. Поэтому первый вопрос, заданный директору библиотеки Эвермоду Шидловски, был таким: "Как правильнее относиться к этому уникальному объекту - как к музею или как к библиотеке"?
- Когда-то каждый монастырь имел свою библиотеку, Страговский, основанный орденом премонстрантов, не был исключением. Это и музей, и собрание книг. Мы не знаем, к сожалению, как выглядела библиотека в своем первоначальном виде, потому что не сохранилось то здание. Она горела, ее грабили в ходе Гуситских войн и захвата Праги шведами. С конца XVI и до половины XVII века в верхней части этого здания, где мы находимся, стала размещаться библиотека, а на первом этаже - церковная школа для мальчиков. Затем, когда начали перестраивать другую часть монастыря, появился зал, который сейчас называется Теологическим. И только в 1727 году библиотека приняла сегодняшний вид.
В Теологическом зале сейчас только религиозная литература, а в Философском - труды по юриспруденции, математике, истории, философии, медицине, астрономии, другим наукам.
Поясню, откуда в этом зале появились такие красивые полки и шкафы из орехового дерева. Их привезли из другого монастыря, который существовал рядом с городом Зноймо и был закрыт по распоряжению римского императора Иосифа II. Аббат Страговского монастыря, купив эти полки, вдруг понял, что по своим размерам они не вмещаются в пространство Философского зала. И тогда было принято решение перестроить зал. Таким образом, это единственная библиотека в мире, которую строили под книжные полки, а не наоборот.
Эти роскошные интерьеры, которые сейчас вызывают изумление у всяк входящего, являются редкостью или были типичными для средневековых книгохранилищ?
Эвермод Шидловски: Библиотека в Европе всегда считалась важным местом и должна была отвечать определенным эстетическим требованиям. Убранство каждой соответствовало традициям того периода, в который библиотека появилась. Готика, ренессанс, барокко, классицизм. Украшали не для того, чтобы поразить посетителей, так проявлялось уважение к знанию.
Кто сегодня может воспользоваться этим богатством? Только избранные?
Эвермод Шидловски: Любой человек. У нас два вида посетителей. Туристы приходят сюда как в музей, им доступен для осмотра зал Курьезов, они могут полюбоваться, но только из-за дверей, убранством Теологического и Философского залов, а также увидеть нашу уникальную картинную галерею, которая содержит немало шедевров мирового значения. И вторая категория - студенты, аспиранты, исследователи, которые могут работать с книгами и рукописями в читальных залах. На дом наши книги не выдаются. Также вам могут отказать в предоставлении самых древних рукописных текстов, зато получите их в цифровом формате.
Процесс оцифровки мы начали в 2001 году, он проходит при поддержке нашего министерства культуры. За год удается оцифровать двадцать-тридцать документов, больше не позволяют финансы. В первую очередь мы пытаемся перевести в цифру рукописи и первопечатные документы.
Самые-самые раритеты датируются IX веком? Непостижимо, как эти древности дожили до наших дней. Есть, видимо, какие-то секреты на сей счет?
Эвермод Шидловски: Их содержат в отдельном помещении-сейфе, там полная темнота, поддерживается нужный температурный режим и уровень влажности.
Кроме того, важное место в нашей работе занимает реставрация древних документов - вот там действительно есть много разных тонкостей и секретов.
Вы на государственном обеспечении?
Эвермод Шидловски: Нет, нас содержит Страговский монастырь. Если точнее, то мы на самообеспечении, до пандемии нам вполне хватало тех средств, которые получали от продажи билетов туристам, их было примерно двести тысяч в год.
Штат невелик - всего двенадцать человек, они обслуживают и библиотеку, и картинную галерею, которая вместе с библиотекой составляет единый научно-исследовательский и культурный центр.
Как правило, нас не обходят вниманием и всякие именитые гости, которые приезжают в Прагу. Среди них были принц Чарльз, российский президент Медведев, главы государств ФРГ, Индии, Китая, госпожа Меркель, Папа Бенедикт, министры, генералы, деятели культуры и науки. Посещение библиотеки Страговского монастыря является частью официального протокола для именитых визитеров столицы Чешской Республики.
Правильно ли считать, что все хранящиеся у вас книги и рукописи хорошо изучены, или какие-то открытия еще могут быть?
Эвермод Шидловски: Несколько лет назад к нам приходил исследователь, который просил дать ему на изучение трактат древнеримского архитектора Витрувия. Прежде его изучали неоднократно, но никто не обращал внимание на пометки, сделанные на полях. А наш посетитель выяснил, что они принадлежат перу Джулиано да Сангалло, одному из величайших архитекторов эпохи Возрождения.
Понятно, что все ваши раритеты бесценны. И понятно также, что многие из них - это предмет вожделения коллекционеров, букинистов, что на аукционах их можно очень выгодно сбыть. Были в истории случаи, связанные с покушениями на редкие книги?
Эвермод Шидловски: Когда мы в 1991 году делали инвентаризацию, то обнаружили, что за те сорок лет, что монастырь был закрыт, а библиотека считалась государственным учреждением, пропали некоторые документы. Пострадали те атласы XVII века, из которых вырвали карты, - они пользовались особым спросом у антикваров.
Чтобы вы понимали цену вопроса, скажу, что недавно наше правительство приобрело две страницы старинных хроник, заплатив за них на аукционе десять миллионов крон.
Страговский монастырь - место, безусловно, мистическое. Наверняка и с библиотекой связаны какие-то колдовские истории…
Эвермод Шидловски: Недавно у нас был автор "Кода да Винчи" Дэн Браун, он обещал написать очередной бестселлер на материалах Страговского монастыря, ждем. Немецкий президент Штайнмайер тоже был у нас и пообещал, что обязательно еще вернется. А потом пояснил: "Только не воспринимайте это как угрозу". Принц Чарльз, которого водили по нашим чертогам, увидел закрытую комнату и попросил ее отворить. Ему говорят: там склад, где уборщица держит свои швабры. "Нет, я хочу ее увидеть". Ему открыли - и на принца обрушились ведра, тряпки, веники. Охранники выхватили пистолеты, решив, что это покушение.
Разделяете ли вы опасения насчет того, что интерес у молодежи к бумажной книге падает, все уткнулись в гаджеты?
Эвермод Шидловски: Я бы не стал печалиться по этому поводу, потому что вижу и в трамваях, и в метро людей с книгами в руках. Если же говорить о Страгове, то у нас нет беллетристики, здесь источники определенного рода, и к ним всегда будет интерес у молодежи, изучающей историю. Взять в руки живую книгу или познакомиться с цифровой копией - это вовсе не одно и то же.
… Завершив свой рассказ, пан директор отпер огромным ключом кованую дверь Теологического зала и пригласил нас совершить экскурсию по своим владениям. Он позволил взять в руки старинные фолианты и пройтись по тем помещениям, куда доступ обычным посетителям запрещен. Удовольствие, скажу я вам, непередаваемое.
67-летний Эвермод Г. Шидловски возглавляет библиотеку с 1990 года, то есть сразу после крушения социализма в Чехословакии и возобновления работы Страговского монастыря. По образованию он историк. В Братиславе изучал теологию, в Праге - архивное дело, стажировался в Риме.
Этот монастырь, расположенный на Градчанах, откуда открывается лучший вид на Прагу, очень популярен у гостей чешской столицы. Кроме стариной библиотеки и картинной галереи их привлекает сюда возможность совершить волшебную прогулку по средневековым улочкам, а также отведать знаменитого монастырского пива.