Комитет ГД по обороне одобрил индексацию пенсий для военных

Комитет Госдумы по обороне единогласно одобрил для принятия в первом чтении законопроект об индексации на 8,6% пенсий для военных пенсионеров с 1 января 2022 года.

О решении сообщил глава комитета Андрей Картаполов. По его словам, правительственный законопроект реализует поручение президента РФ Владимира Путина.

По оценке депутатов, такая мера нужна безотлагательно в силу ее социальной направленности.

Госдума рассмотрит эти поправки в приоритетном порядке на нынешней неделе, сообщал ранее председатель палаты Вячеслав Володин.

Спикер напомнил, что принятие изменений позволит проиндексировать выше уровня инфляции прошлого года пенсии военных пенсионеров и приравненных к ним лиц, в том числе служивших в органах внутренних дел, Росгвардии, МЧС, Генеральной прокуратуре, Следственном комитете.

"Это решение затронет около 2,6 млн человек - их пенсии будут пересчитаны с 1 января 2022 года", - пояснил Володин.

Ранее аналогичным образом были повышены пенсии гражданских неработающих пенсионеров, при этом принятый в январе закон также имел обратную силу.

Дополнительные расходы на повышение военных пенсий, по расчетам кабмина, составят в 2022 году - 63,4 млрд рублей, в 2023 году - 42,5 млрд рублей и в 2024 году - 48,4 млрд рублей.