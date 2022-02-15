Корабль "Прогресс МС-19" полетел к МКС

В четверг утром к Международной космической станции причалит космический грузовик "Прогресс МС-19", который стартовал накануне с Байконура.

Корабль везет почти 1600 килограммов различных грузов. Это ресурсная аппаратура и средства технического обслуживания бортовых систем. Это материалы медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, одежда и свежие продукты.

Это комплекс целевых нагрузок по программе российских научно-прикладных исследований и экспериментов. К слову, о продуктах: космический грузовик везет и рационы питания для нового экипажа, старт которого запланирован на 18 марта. Впервые за время существования МКС в новой команде полетят сразу три российских космонавта - Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков. Все выпускники "Бауманки". А потому предстоящий старт уже окрестили "бауманским".

Еще в грузовом отсеке "Прогресса МС-19" находятся шесть миниатюрных спутников-кубсатов - разработки НИИ космического приборостроения (входит в "Роскосмос") и радиоэлектронных систем Юго-Западного государственного университета. Наноспутники будут запущены с борта МКС во время одного из выходов наших космонавтов в открытый космос. Грузовик летит по традиционной двухсуточной схеме, когда корабль делает 34 оборота вокруг Земли. Причаливать, как планируется, он будет в автоматическом режиме. Под контролем специалистов ЦУПа, а также работающих на орбите космонавтов Антона Шкаплерова и Петра Дуброва.

Сейчас в составе МКС находится один российский грузовик - "Прогресс МС-18". В 2022 году к станции будут запущены еще два - в июне и в октябре.

Между тем

РКК "Энергия" получила патент на одновитковую схему полета кораблей до МКС. Она позволит пилотируемым и грузовым кораблям добираться до МКС всего за два часа.

Как рассказали в "Роскосмосе", специалисты начали отработку элементов уникальной схемы в июне-июле 2021 года - при полете грузового корабля "Прогресс МС-17" к МКС.

И, по словам начальника отдела баллистики РКК "Энергия" Рафаила Муртазина, все планируется продолжить в июне 2022 года при полете "Прогресса МС-20".

Как заявлял ранее генеральный конструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам Владимир Соловьев, одновитковую схему полета "Прогресса" до МКС намечается реализовать с 2023 года.

В октябре 2020 года корабль "Союз МС-17" установил рекорд в доставке экипажа на МКС - всего за 3 часа 3 минуты 37 секунд. К настоящему времени выполнены восемь полетов российских кораблей по двухвитковой схеме.