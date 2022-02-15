Ракета "Союз" вывела на орбиту стартовавший с Байконура грузовой корабль "Прогресс"

Корабль "Прогресс" в 7:25 по московскому времени успешно стартовал с космодрома Байконур. Космический грузовик на целевую орбиту вывела ракета "Союз-2.1а".

Через 8 минут 48 секунд отделилась третья ступень носителя, раскрылись солнечные батареи и антенны. Специалисты оперативной группы приступили к управлению полетом.

Стыковка с Международной космической станцией (МКС) должна состояться в 10:06 (мск) 17 февраля, сообщает Роскосмос. В ведомстве отметили, что это первый запуск с Байконура в 2022 году.

Космический грузовик доставит на орбиту 1,6 тонны грузов, в том числе различную аппаратуру, материалы для системы жизнеобеспечения, средства медицинского контроля, одежду и еду для космонавтов, а также 420 литров питьевой воды и 40 килограммов сжатого азота в баллонах.