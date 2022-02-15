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15.02.2022 13:30
Рубрика: В мире

Лафонтен: Политика Запада на Украине основана на лжи

Текст: Александр Саможнев

Бывший соучредитель и председатель Левой партии Оскар Лафонтен обвинил Запад во лжи в украинском кризисе и призвал к большему пониманию позиции Москвы, пишет издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

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"Вся политика западных государств - конечно, во главе с США, которые делают политику, никто другой - основана на лжи", - отметил нынешний лидер фракции Левой партии в ландтаге Саара.

По словам Лафонтена, США финансировали переворот на Украине. Сегодня они имеют ракетные базы в Румынии и Польше. "Решение может быть довольно простым: поскольку американцы не хотят ракетных баз и войск на своем пороге, они должны предоставить такое же право России", - указал политик.

Деятель Левой партии считает, что Германии и Европе нужно проводить самостоятельную внешнюю политику. Хотя сегодня не хватает государственных деятелей масштаба Шарля де Голля и Вилли Брандта.

Лафонтен констатировал, что блок НАТО систематически продвигался к российской границе. Строительство "нового европейского дома" не состоялось. У СДПГ теперь есть прекрасная возможность вернуться к восточной политике Вилли Брандта.

Однако разрядка "уже не жива", сожалеет Лафонтен. Тому есть наглядный пример. Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер (СДПГ) "не имел ничего лучшего, чем возложить вину на Россию за нынешнюю опасность войны, как будто он не знал, что Запад обещал не расширять НАТО на восток".

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