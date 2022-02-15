Лавров: Диалог с США и НАТО по вопросам безопасности будет продолжен

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ответы России на письма США и НАТО по вопросу о гарантиях безопасности будут в ближайшее время переданы в Вашингтон и Брюссель.

"Насчет того, означает ли это конец истории? Нет, это не конец истории​​​. Я вчера докладывал президенту Путину и подчеркнул, что наши предложения, которые он в принципе одобрил и которые будут сейчас окончательно доработаны и в ближайшее время переданы американским и натовским партнерам, они исходят из сохранения целостности российской позиции", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Польши Збигневом Рау.

Лавров допустил возможность выработки "неплохого" пакетного результата по теме гарантий безопасности.

"Я думаю, что благодаря усилиям на всех этих направлениях в комплексе можно выработать очень неплохой пакетный результат", - сказал Лавров на пресс-конференции во вторник​​​.

Лавров отметил, что Россия оценила предложение Польши о возобновлении диалога по европейской безопасности в рамках ОБСЕ.

"Мы считаем это предложение интересным. Оно показывает понимание существующих проблем и желание что-то сделать", - отметил министр иностранных дел РФ.

Тем не менее, по словам главы МИД РФ, главным для России на данный момент остается диалог с США и НАТО. Так как "в отсутствие прогресса на американском и натовском треке разговор в Вене будет заведомо безрезультатным".

Россия отвергает попытку западных коллег по-своему трактовать принцип ОБСЕ о неделимости безопасности, заявил также Лавров . "Мы отвергаем попытку наших западных коллег трактовать принципы, обязательства ОБСЕ по неделимости безопасности таким образом, что якобы они лучше знают, как обеспечивать безопасность России. Надо с этим высокомерием заканчивать, и с русофобией надо заканчивать", - сказал он.

Лавров также заявил, что возвращение российских войск в места постоянной дислокации происходит в соответствии с запланированным графиком независимо от истерики Запада из-за якобы готовящегося вторжения России на Украину.

"Насчет учений, которые Россия проводит, еще раз подчеркну особо, на своей собственной территории, в соответствии со своими собственными планами - они начинаются, осуществляются и завершаются, как было запланировано. Мы об этом многократно говорили, - отметил он. - И в том, что касается учений на западе страны, в том, что касается аналогичных мероприятий на Дальнем Востоке либо совместных российско-белорусских учений, которые тоже развиваются и осуществляются строго в соответствии с заранее согласованным графиком. И делается это независимо от того, кто и что думает, кто и как истерит по этому поводу, кто и как разворачивает настоящий информационный терроризм, я не побоюсь этого слова. Караван идет".

"Я комментировал раньше спекуляции по поводу того, что российско-белорусские учения затеяны, чтобы напасть с севера на Украину, захватить Киев. Там же все эти совершенно параноидальные сценарии публиковались многократно, причем солидными средствами массовой информации, к сожалению. Но, видимо, ажиотаж и та потребность, которую испытывают дирижеры и сценаристы всех этих действий, довлела и над средствами массовой информации", - сказал Лавров.

Видео: RT