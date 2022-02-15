Лавров: Диалог с США и НАТО по вопросам безопасности будет продолжен

Новости

Сбербанк намерен повысить ставки по кредитам и депозитам 14:29
Северный флот начал учения в Баренцевом море с участием 20 кораблей и судов 14:28
Российские муфтии пожелали фигуристке Камиле Валиевой, чтобы справедливость восторжествовала 14:27
Прыгнувший в метро за наушниками на рельсы пассажир получил 5 суток ареста 14:22
Утверждены новые выплаты врачам за раннее выявление онкологии у пациентов 14:06
"Сбер" создаст холдинг для развития проектов в области электронной коммерции 14:05
В Беларуси все готово к проведению референдума 27 февраля 14:02
Фигурное катание: Женщины, короткая программа. Онлайн 14:00
Воспитательница детского сада украла у детей золотые изделия 13:57
Песков заявил об истерике Запада 13:52
23 февраля выйдет современный ремейк "Белорусского вокзала" 13:46
Назван состав женской сборной России по биатлону на эстафету 13:45
Песков назвал актуальным в народе вопрос о признании ЛНР и ДНР 13:41
Песков: Напряженность в Европе провоцируют Киев и США 13:34
Стала известна длина стола на переговорах Путина и Шольца 13:33
Актера Валерия Николаева направят на принудительное лечение 13:32
Лафонтен: Политика Запада на Украине основана на лжи 13:30
В Кремле надеются на конструктивные переговоры с канцлером ФРГ Шольцем 13:22
В Минске готовы проводить генетическое тестирование на стрессоустойчивость 13:20
МИД РФ: 15 февраля войдет в историю как день провала западной пропаганды войны 13:16
Путин проведет встречу с президентом Бразилии 13:13
Мосгорсуд подтвердил приговор Валерии Башкировой 13:07
Норвежский биатлонист призвал россиян не обижать Латыпова после промахов в эстафете 13:01
Остатки снесенных домов начнут сортировать 13:00
Международную премию ЮНЕСКО-России имени Д.И. Менделеева вручат в Москве 12:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
С 1 сентября учителя шести регионов начнут получать зарплату по-новому
С 1 сентября учителя шести регионов начнут получать зарплату по-новому
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
Болеем за Камилу: 15 февраля, начиная с 13:30 мск смотрим на Первом канале
Болеем за Камилу: 15 февраля, начиная с 13:30 мск смотрим на Первом канале
15.02.2022 14:00
Рубрика: Власть

Лавров: Диалог с США и НАТО по вопросам безопасности будет продолжен

Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ответы России на письма США и НАТО по вопросу о гарантиях безопасности будут в ближайшее время переданы в Вашингтон и Брюссель.

"Насчет того, означает ли это конец истории? Нет, это не конец истории​​​. Я вчера докладывал президенту Путину и подчеркнул, что наши предложения, которые он в принципе одобрил и которые будут сейчас окончательно доработаны и в ближайшее время переданы американским и натовским партнерам, они исходят из сохранения целостности российской позиции", - сказал Лавров по итогам переговоров с главой МИД Польши Збигневом Рау.

Лавров допустил возможность выработки "неплохого" пакетного результата по теме гарантий безопасности.

"Я думаю, что благодаря усилиям на всех этих направлениях в комплексе можно выработать очень неплохой пакетный результат", - сказал Лавров на пресс-конференции во вторник​​​.

Лавров отметил, что Россия оценила предложение Польши о возобновлении диалога по европейской безопасности в рамках ОБСЕ.

"Мы считаем это предложение интересным. Оно показывает понимание существующих проблем и желание что-то сделать", - отметил министр иностранных дел РФ.

Песков: Напряженность в Европе провоцируют Киев и США

Тем не менее, по словам главы МИД РФ, главным для России на данный момент остается диалог с США и НАТО. Так как "в отсутствие прогресса на американском и натовском треке разговор в Вене будет заведомо безрезультатным".

Россия отвергает попытку западных коллег по-своему трактовать принцип ОБСЕ о неделимости безопасности, заявил также Лавров . "Мы отвергаем попытку наших западных коллег трактовать принципы, обязательства ОБСЕ по неделимости безопасности таким образом, что якобы они лучше знают, как обеспечивать безопасность России. Надо с этим высокомерием заканчивать, и с русофобией надо заканчивать", - сказал он.

Лавров также заявил, что возвращение российских войск в места постоянной дислокации происходит в соответствии с запланированным графиком независимо от истерики Запада из-за якобы готовящегося вторжения России на Украину.

"Насчет учений, которые Россия проводит, еще раз подчеркну особо, на своей собственной территории, в соответствии со своими собственными планами - они начинаются, осуществляются и завершаются, как было запланировано. Мы об этом многократно говорили, - отметил он. - И в том, что касается учений на западе страны, в том, что касается аналогичных мероприятий на Дальнем Востоке либо совместных российско-белорусских учений, которые тоже развиваются и осуществляются строго в соответствии с заранее согласованным графиком. И делается это независимо от того, кто и что думает, кто и как истерит по этому поводу, кто и как разворачивает настоящий информационный терроризм, я не побоюсь этого слова. Караван идет".

"Я комментировал раньше спекуляции по поводу того, что российско-белорусские учения затеяны, чтобы напасть с севера на Украину, захватить Киев. Там же все эти совершенно параноидальные сценарии публиковались многократно, причем солидными средствами массовой информации, к сожалению. Но, видимо, ажиотаж и та потребность, которую испытывают дирижеры и сценаристы всех этих действий, довлела и над средствами массовой информации", - сказал Лавров.

Видео: RT

Власть Работа власти Внешняя политика РГ-Видео Россия и НАТО Россия и США

Главное сегодня

В Кремле заявили о беспрецедентной кампании по нагнетанию напряженности в Европе
Песков: Путин иногда шутит по поводу заявлений о "планах" РФ по нападению на Украину
Сбербанк намерен повысить ставки по кредитам и депозитам
За сутки в России госпитализировано 21 833 человека с COVID-19
Глава Госсовета Италии Фраттини: Путин был прав, когда призывал уйти от однополярности
Игорь Иванов: Ситуация в Европе сейчас даже сложнее, чем она была в 90-е
Конституционный суд защитил право граждан на жилье при банкротстве банков