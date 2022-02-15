Лавров указал Блинкену на недопустимость агрессивной риторики Вашингтона

Москва призывает Вашингтон к прагматичному диалогу по всему комплексу вопросов о неделимости безопасности без агрессивной риторики со стороны США и их партнеров. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в телефонном разговоре главе американского госдепа Энтони Блинкену.

Сергей Лавров и Энтони Блинкен во время встречи в Женеве. Фото: Пресс-служба МИД РФ/ РИА Новости

"Лавров особо отметил недопустимость агрессивной риторики, нагнетаемой Вашингтоном и его ближайшими союзниками, призвав к прагматичному диалогу по всему комплексу поставленных Россией вопросов с акцентом на принцип неделимости безопасности", - передает основные тезисы беседы официальный сайт МИД РФ.

Лавров также подчеркнул "необходимость продолжения совместной работы" в контексте договоренностей, достигнутых президентами двух стран 12 февраля, когда Владимир Путин и Джо Байден также пообщались по телефону. В связи с этим стороны обсудили график следующих контактов.