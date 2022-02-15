Мэр Флоренции попросил жителей помочь пенсионерам заплатить за ЖКХ

Мэр Флоренции Дарио Нарделла обратился к флорентийцам и местным бизнесменам с призывом проявить солидарность и оказать поддержку одиноким либо малоимущим пенсионерам, которые не могут свести концы с концами и позволить себе оплачивать резко подорожавшие услуги ЖКХ.

За последние месяцы цены на газ и энергоносители выросли в Италии на 50 процентов. Для некоторых категорий пожилого населения старше 65 лет, которые живут на социальную пенсию (это чуть более 500 евро в месяц) и не могут рассчитывать на дополнительную помощь со стороны родных и близких, рост тарифов стал настоящим ударом. Отчаявшиеся старики в буквальном смысле завалили приемную мэра мольбами о помощи.

Для того чтобы исправить ситуацию хотя бы на локальном уровне, градоначальник Флоренции объявил о начале акции "усынови счет пенсионера". По расчетам Нарделлы, речь будет идти о ежемесячной помощи в размере 200-300 евро, которая необходима 20-30 тысячам флорентийцев (около 25 процентов населения города). Шесть тысяч из них живут за чертой бедности, пытаясь выжить на 9 тысяч евро год. Большинство из них вынуждены экономить на электроэнергии и практически полностью отказаться от отопления.

Сбор пожертвований был доверен властями Фонду Монтедомини, который на протяжении многих лет занимается оказанием помощи пожилым. Для того чтобы принять участие в акции, достаточно отправить денежные средства на счет этой организации. Как отмечает Firenze Today, данная инициатива пришлась весьма по душе многим жителям Флоренции, которые всегда славились своей эмпатией. Всего за один день властям удалось набрать в фонд помощи уже более пяти тысяч евро.