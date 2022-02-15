Михаил Мишустин обсудил с Александром Трембицким работу Ростехнадзора

Премьер-министр Михаил Мишустин обсудил с руководителем Ростехнадзора Александром Трембицким работу ведомства. Его функции распространяются практически на все отрасли российской экономики.

Сейчас государство осуществляет значительные инвестиции в инфраструктуру, и важно, чтобы все объекты были безопасны и надежно защищены, считает глава кабмина. "Необходимо приложить максимум усилий для того, чтобы все построенные и реконструированные объекты соответствовали проектным нормам, которые закладывались, когда они проектировались", - заявил он. Под надзором федеральной службы сегодня находятся порядка 11 тысяч инфраструктурных объектов. В прошлом году в области строительного надзора, доложил Трембицкий, на них выявили более 60 тысяч нарушений, выдано около тысячи заключений о соответствии на объекты и на этапы строительства. "Мы прекрасно понимаем, что не должны препятствовать темпам строительства, поэтому у нас достаточно большая работа была проведена в рамках оптимизации", - сказал глава ведомства. В результате сроки проведения проверок на объектах сократились вдвое. "Полностью оптимизировали выдачу заключений о соответствии - перешли на электронные. Работаем в электронном формате в части получения проектно-сметной документации. Ушли от приостановок строительства, если в процессе строительства вносятся изменения", - перечислил Александр Трембицкий некоторые результаты.

Ростехнадзор отказался от дублирования в области строительного надзора по экологической, эпидемиологической и пожарной безопасности. После пересмотра обязательных требований около семи тысяч перевели в разряд необязательных или вообще отменили. "Но ключевой вопрос, который мы все время ставили по каждому из требований, - это соблюдение в обязательном порядке безопасного и качественного строительства", - подчеркнул руководитель ведомства.

Двигаясь в ногу со временем, федеральная служба использует в своей работе новые принципы. Одним из первых Ростехнадзор перешел на риск-ориентированную модель контрольно-надзорной деятельности, распределив 177 тысяч опасных производственных объектов по четырем классам. "Мы сократили количество проверочных мероприятий на самом низком классе опасности, - заявил Трембицкий. - Мы туда не выходим вообще на проверки и даже часть этих объектов не лицензируем. Мы туда выходим только при расследовании причин аварии". Все внимание сосредоточено на первом классе опасности, где ведется постоянный надзор: с организациями согласованы интервалы проверочных мероприятий. На объектах второго класса проверки проходят раз в год, третьего - раз в три года.

Ведомство активно внедряет цифровые решения. "Надо уходить от физического пребывания инспектора. Не может человек охватить большое количество технических устройств, находящихся на опасном производственном объекте", - считает глава службы. Ростехнадзор создает цифровую платформу, куда с многочисленных объектов будет поступать информация как по исполнению правил промышленной безопасности, так и по состоянию отдельных агрегатов.

Под надзором федеральной службы сегодня находятся порядка 11 тысяч инфраструктурных объектов

"Необходимо не допускать трагедий с человеческими жизнями. Это должен быть основной приоритет и вашей службы, - указал Михаил Мишустин. - Также крайне важно, чтобы у нас при выстраивании работы соблюдались все необходимые меры безопасности, а оборудование и технологии соответствовали высокому уровню защиты".

Глава правительства поинтересовался деятельностью ведомства в сфере атомной промышленности. "Совсем недавно Еврокомиссия признала "зелеными" технологиями атомную и газовую энергетику. Для Российской Федерации это открывает огромные возможности. Тем более мы являемся лидерами в использовании ядерной энергетики, в том числе в вопросах ее безопасности", - подчеркнул премьер. Россия - лидер по воспроизводству атомных энергоблоков за рубежом, подтвердил Александр Трембицкий. В 11 странах мира работают 36 энергоблоков, построенных по российским проектам. С регуляторами этих государств ведется активная работа в области атомной безопасности, проходит обучение сотрудников.