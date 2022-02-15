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15.02.2022 16:00
Рубрика: Экономика

Михаил Полунин покидает МКБ и сосредоточится на собственных проектах

Текст: Валерий Львов
Первый заместитель председателя правления Московского кредитного банка (МКБ) Михаил Полунин покидает свой пост, сообщили в пресс-службе банка.

"Михаил Полунин покинет МКБ и будет заниматься развитием собственных проектов в области в том числе цифровых финансовых услуг", - рассказали в МКБ. Полунин в качестве соучредителя будет развивать ряд проектов в области инвестиционных решений для массового и профессионального сегментов.

Михаил Полунин начал карьеру в банковской деятельности с 2000-х, возглавлял филиалы Связь банка и ВТБ в Санкт-Петербурге. В АСВ занимался санацией банка "Пересвет", позже возглавил данный банк.

В МКБ с 2017 года, отвечал за стратегические и инфраструктурные проекты, в том числе в области цифровизации, а также сделки M&A.

В частности, банк создал цифровую платформу "МКБ Инвестиции" для частных инвесторов и активизировал региональную экспансию: в 2018 году региональная сеть МКБ пополнилась отделениями сразу в 16 новых регионах за счет активов санированного банка "Советский". В 2020 году банк начал интеграцию "Кольца Урала". МКБ также перезапустил в обновленном цифровом формате приложение для частных клиентов и клиентов малого и среднего бизнеса. "По всей видимости при переходе Полунин перейдет в ранг стратегических инвесторов", - сообщает источник, знакомый с ситуацией.

Экономика

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